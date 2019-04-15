Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"ПСЖ" впервые с 2000 года пропустил пять голов в чемпионате Франции

Сегодня, 10:02

Столичный клуб не смог досрочно оформить победу в национальном чемпионате

"Лилль" громит лидера Лиги 1
"Лилль" громит лидера Лиги 1. Фото: AFP

"Пари Сен-Жермен" потерпел крупное поражение в чемпионате Франции. В 32-м туре парижане на выезде проиграли "Лиллю" (1:5). Команда Томаса Тухеля пропустила пять мячей в чемпионате Франции впервые с 2000 года. 19 лет назад "ПСЖ" на выезде проиграл "Седану" (1:5).

Команды быстро обменялись голами. На 7-й минуте Тома Менье срезал мяч в собственные ворота, но на 11-й минуте Хуан Бернат сравнял счет. Он же спустя полчаса игры был удален с поля за грубый фол. В меньшинстве "ПСЖ" после перерыва пропустил четырежды. 

"Лилль" – "ПСЖ" - 5:1
Голы: Менье (7, авт.),  Пепе (51), Бамба (65), Габриэль (71), Фонте (84) - Бернат (11) 
Удаление: Бернат (36).

Обзор матча "Лилль" – "ПСЖ"

Это поражение не позволило "Пари Сен-Жермен" досрочно выиграть чемпионат Франции.

М КлубИВНПМячиОчки
1 ПСЖ31263290-2381
2 ЛИЛЛЬ32197654-2864
3 ЛИОН32168853-4056
4 СЕНТ-ЭТЬЕН32158948-3753
5 МАРСЕЛЬ321561149-4351
6 МОНПЕЛЬЕ321212844-3648
7 РЕЙМС321115632-3248
8 НИЦЦА321391023-2948
9 СТРАСБУР321014854-4044
10 НИМ321271347-4743
11 РЕНН3211101143-4343
12 АНЖЕ32914939-3841
13 БОРДО329111230-3438
14 ТУЛУЗА328111330-4635
15 НАНТ31971535-4034
16 МОНАКО327111431-4632
17 АМЬЕН32881626-4532
18 ДИЖОН32671924-4825
19 ГЕНГАМ32591823-5724
20 КАН324111724-4723

Ранее мы писали, что в Швейцарии определился чемпион страны за полтора месяца до конца сезона.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег футбол, Пари Сен-Жермен, чемпионат Франции, Лилль

Вы сейчас просматриваете новость " "ПСЖ" впервые с 2000 года пропустил пять голов в чемпионате Франции". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

UFC 148. Убийственный нокаут Петиса в прыжке. Видео

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

"Это моя цель": Вакарчук заявил о новой революции в Украине

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Турецкая сладость Месута Езила. Самая красивая девушка страны

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Беланов попросил Луческу не сравнивать себя с Лобановским

Подробности бегства "легитимного" от охранника Януковича

Что скрывается на дне китайской воронки?
Загрузка...

Победу Ломаченко высмеяли в США: Вася отреагировал

13 апреля, 17:51

"Кто этот парень?" – сказал Джервонта Дэвис о британце, избитом украинским чемпионом

Видео боя Ломаченко – Кролла: нокдаун в третьем раунде, нокаут в четвертом

13 апреля, 08:56

Украинский чемпион отстоял свои титулы, нокаутировав претендента из Англии в четвертом раунде поединка в Лос-Анджелесе

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Онлайн Ломаченко – Кролла: украинец отправил соперника в нокаут!

13 апреля, 07:36

Текстовый онлайн боя Ломаченко – Кролла с яркими фото из Лос-Анджелеса, комментариями и оценками после каждого раунда

Ломаченко – Кролла: когда начало боя и где смотреть трансляцию

13 апреля, 06:29

Отвечаем на главные вопросы перед боем Ломаченко – Кролла: когда начало поединка, где смотреть и кто фаворит

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)