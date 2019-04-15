"ПСЖ" впервые с 2000 года пропустил пять голов в чемпионате Франции
Столичный клуб не смог досрочно оформить победу в национальном чемпионате
"Пари Сен-Жермен" потерпел крупное поражение в чемпионате Франции. В 32-м туре парижане на выезде проиграли "Лиллю" (1:5). Команда Томаса Тухеля пропустила пять мячей в чемпионате Франции впервые с 2000 года. 19 лет назад "ПСЖ" на выезде проиграл "Седану" (1:5).
Команды быстро обменялись голами. На 7-й минуте Тома Менье срезал мяч в собственные ворота, но на 11-й минуте Хуан Бернат сравнял счет. Он же спустя полчаса игры был удален с поля за грубый фол. В меньшинстве "ПСЖ" после перерыва пропустил четырежды.
"Лилль" – "ПСЖ" - 5:1
Голы: Менье (7, авт.), Пепе (51), Бамба (65), Габриэль (71), Фонте (84) - Бернат (11)
Удаление: Бернат (36).
Обзор матча "Лилль" – "ПСЖ"
Это поражение не позволило "Пари Сен-Жермен" досрочно выиграть чемпионат Франции.
Ранее мы писали, что в Швейцарии определился чемпион страны за полтора месяца до конца сезона.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " "ПСЖ" впервые с 2000 года пропустил пять голов в чемпионате Франции". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"