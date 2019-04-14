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В Швейцарии определился чемпион страны за полтора месяца до конца сезона

Сегодня, 09:55

Серебряные медали, с большой долей вероятности, достанутся "Базелю"

Фото: Twitter

Футбольный клуб "Янг Бойз" в субботу досрочно завоевал золотые медали в чемпионате Швейцарии. Это стало возможно после того, как "Базель" дома не смог обыграть "Грассхопер" (0:0). "Базель" за семь туров до финиша чемпионата теперь отстает на 22 очка от клуба из Берна.

Отметим, что "Базель" имеет 15-очковое преимущество над ближайшим преследователем и вряд ли упустит серебряные медали.

"Янг Бойз" стал 13-кратным чемпионом Швейцарии, защитив прошлогодний титул.

Вчера досрочно чемпионом Италии мог стать "Ювентус", но туринцы проиграли на выезде СПАЛу, вероятно, чтобы отпраздновать завоевание золотых медалей со своими болельщиками.

А в Украине практически определился бронзовый призер Премьер-лиги. "Александрия" в тяжелом матче обыграла "Львов" и оторвалась от "Мариуполя" на 11 очков.

МКомандаИВНПЗ-ПО
1Янг Бойз28243178-2775
2Базель291411452-3953
3Тун281081052-4738
4Сьон281061244-4336
5Санкт-Галлен281051340-4935
6Цюрих288101036-4034
7Люцерн291041542-5134
8Лугано28712938-4133
9Ксамакс29781437-5629
10Грассхопперс29571726-5222

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Тег Янг Бойз, чемпионат Швейцарии

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Источники:

Sportbox , Сегодня|Спорт

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