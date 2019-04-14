В Швейцарии определился чемпион страны за полтора месяца до конца сезона
Серебряные медали, с большой долей вероятности, достанутся "Базелю"
Футбольный клуб "Янг Бойз" в субботу досрочно завоевал золотые медали в чемпионате Швейцарии. Это стало возможно после того, как "Базель" дома не смог обыграть "Грассхопер" (0:0). "Базель" за семь туров до финиша чемпионата теперь отстает на 22 очка от клуба из Берна.
Отметим, что "Базель" имеет 15-очковое преимущество над ближайшим преследователем и вряд ли упустит серебряные медали.
"Янг Бойз" стал 13-кратным чемпионом Швейцарии, защитив прошлогодний титул.
Вчера досрочно чемпионом Италии мог стать "Ювентус", но туринцы проиграли на выезде СПАЛу, вероятно, чтобы отпраздновать завоевание золотых медалей со своими болельщиками.
А в Украине практически определился бронзовый призер Премьер-лиги. "Александрия" в тяжелом матче обыграла "Львов" и оторвалась от "Мариуполя" на 11 очков.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|-
|П
|О
|1
|Янг Бойз
|28
|24
|3
|1
|78
|-
|27
|75
|2
|Базель
|29
|14
|11
|4
|52
|-
|39
|53
|3
|Тун
|28
|10
|8
|10
|52
|-
|47
|38
|4
|Сьон
|28
|10
|6
|12
|44
|-
|43
|36
|5
|Санкт-Галлен
|28
|10
|5
|13
|40
|-
|49
|35
|6
|Цюрих
|28
|8
|10
|10
|36
|-
|40
|34
|7
|Люцерн
|29
|10
|4
|15
|42
|-
|51
|34
|8
|Лугано
|28
|7
|12
|9
|38
|-
|41
|33
|9
|Ксамакс
|29
|7
|8
|14
|37
|-
|56
|29
|10
|Грассхопперс
|29
|5
|7
|17
|26
|-
|52
|22
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