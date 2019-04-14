В Швейцарии определился чемпион страны за полтора месяца до конца сезона

Серебряные медали, с большой долей вероятности, достанутся "Базелю"

Фото: Twitter

Футбольный клуб "Янг Бойз" в субботу досрочно завоевал золотые медали в чемпионате Швейцарии. Это стало возможно после того, как "Базель" дома не смог обыграть "Грассхопер" (0:0). "Базель" за семь туров до финиша чемпионата теперь отстает на 22 очка от клуба из Берна.

Отметим, что "Базель" имеет 15-очковое преимущество над ближайшим преследователем и вряд ли упустит серебряные медали.

"Янг Бойз" стал 13-кратным чемпионом Швейцарии, защитив прошлогодний титул.

Вчера досрочно чемпионом Италии мог стать "Ювентус", но туринцы проиграли на выезде СПАЛу, вероятно, чтобы отпраздновать завоевание золотых медалей со своими болельщиками.

А в Украине практически определился бронзовый призер Премьер-лиги. "Александрия" в тяжелом матче обыграла "Львов" и оторвалась от "Мариуполя" на 11 очков.

М Команда И В Н П З - П О 1 Янг Бойз 28 24 3 1 78 - 27 75 2 Базель 29 14 11 4 52 - 39 53 3 Тун 28 10 8 10 52 - 47 38 4 Сьон 28 10 6 12 44 - 43 36 5 Санкт-Галлен 28 10 5 13 40 - 49 35 6 Цюрих 28 8 10 10 36 - 40 34 7 Люцерн 29 10 4 15 42 - 51 34 8 Лугано 28 7 12 9 38 - 41 33 9 Ксамакс 29 7 8 14 37 - 56 29 10 Грассхопперс 29 5 7 17 26 - 52 22

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Источники: Sportbox , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.