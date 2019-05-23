Путевка в Лигу чемпионов обогатит "Интер" на полсотни миллионов

В контрактах итальянского клуба со спонсорами прописаны сумы бонусов за выход в еврокубки

Фото: AFP

"Интер" в случае выхода в Лигу чемпионов пополнит свой бюджет сразу на 63 млн евро. Только лишь участие в главном клубном турнире Европы принесет миланской команде 50 млн евро. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в соглашениях "Интера" с Pirelli, Nike и Suning прописаны суммы за попадание в Лигу чемпионов. Таким образом, в общей сложности нерадзурри могут заработать около 63 млн евро.

Перед заключительным туром итальянской Серии А "Интер" занимает в турнирной таблице четвертое место. Закроют сезон подопечные Лучано Спаллетти матчем на своем поле с "Эмполи" (25 мая). Победа гарантирует "Интеру" участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Ранее СМИ сообщили, что "Интер" возглавит Антонио Конте, выигрывавший ранее чемпионаты Италии и Англии. Он остается без работы после увольнения из "Челси". 49-летний Антонио Конте ранее работал в качестве тренера с "Ареццо", "Бари", "Аталантой", "Сиеной", "Ювентусом", "Челси" и сборной Италии.

Также сообщалось, что "Интер" сделает 33-летнего футболиста самым высокооплачиваемым в клубе. Итальянский гранд ведет переговоры с защитником "Атлетико".

Награждение чемпиона и обладателя Кубка Украины "Шахтера":

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