"Интер" сделает 33-летнего футболиста самым высокооплачиваемым в клубе

Итальянский гранд ведет переговоры с защитником "Атлетико"

Диего Годин. Фото: AFP

Защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин близок к переходу в итальянский "Интер". 33-летний уругваец, по данным COPE, подпишет c итальянской командой трехлетний контракт с зарплатой в 6,75 миллионов евро в год. В "Атлетико" он зарабатывает на 35% меньше. Годин, таким образом, станет самым высокооплачиваемым игроком "Интера".

Отметим, что футболист достанется итальянцам бесплатно, так как его контракт с "матрасниками" истекает летом. В составе "Атлетико" Годин выступает с 2010 года. За это время он выигрывал чемпионат и Кубок и Суперкубок Испании, дважды – Лигу Европы, завоевывал Суперкубок УЕФА, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" придется побить трансферный рекорд, чтобы заменить экс-игрока "Шахтера". Английский гранд нацелился на другого игрока "Атлетико" Родри.

Также мы сообщали, что чемпион мира и лидер "Атлетико" Антуан Гризманн готов на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону". Правда, по сведениям СМИ, каталонский клуб передумал покупать француза.

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