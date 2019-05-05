Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Интер" сделает 33-летнего футболиста самым высокооплачиваемым в клубе

5 мая, 14:50

Итальянский гранд ведет переговоры с защитником "Атлетико"

Диего Годин
Диего Годин. Фото: AFP

Защитник мадридского "Атлетико" Диего Годин близок к переходу в итальянский "Интер". 33-летний уругваец, по данным COPE, подпишет c итальянской командой трехлетний контракт с зарплатой в 6,75 миллионов евро в год. В "Атлетико" он зарабатывает на 35% меньше. Годин, таким образом, станет самым высокооплачиваемым игроком "Интера".

Отметим, что футболист достанется итальянцам бесплатно, так как его контракт с "матрасниками" истекает летом. В составе "Атлетико" Годин выступает с 2010 года. За это время он выигрывал чемпионат и Кубок и Суперкубок Испании, дважды – Лигу Европы, завоевывал Суперкубок УЕФА, а также дважды играл в финале Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что "Манчестер Сити" придется побить трансферный рекорд, чтобы заменить экс-игрока "Шахтера". Английский гранд нацелился на другого игрока "Атлетико" Родри.

Также мы сообщали, что чемпион мира и лидер "Атлетико" Антуан Гризманн готов на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону". Правда, по сведениям СМИ, каталонский клуб передумал покупать француза.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Атлетико Мадрид, Интер Италия, Диего Годин

Вы сейчас просматриваете новость " "Интер" сделает 33-летнего футболиста самым высокооплачиваемым в клубе". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Реал" после позора, "Барса" – после титула: расписание всех матчей 36-го тура испанской Ла Лиги

Вчера, 23:45

Команда Зидана сыграет дома с "Вильярреалом", а чемпионы из Каталонии проиграли в гостях "Сельте"

"Интер" против "Ювентуса" в ранге чемпиона и другие матчи Серии А

29 апреля, 23:59

Расписание, результаты и трансляции матчей тура в итальянской Серии А

"Барселона" досрочно оформила чемпионство и другие матчи испанской Ла Лиги

29 апреля, 23:49

Расписание, результаты и турнирная таблица чемпионата Испании по футболу

"Манчестер Сити" придется побить трансферный рекорд, чтобы заменить экс-игрока "Шахтера"

23 апреля, 11:35

Английский гранд нацелился на полузащитника "Атлетико"

Легендарный стадион "Милана" и "Интера" может обрушиться

20 апреля, 14:16

Эксперты зафиксировали аномальные колебания конструкций третьего яруса

Заставили извиняться: скандальный форвард Диего Коста попросил прощения за бойкот тренировки

20 апреля, 10:58

Испанский форвард самовольно отказался работать с командой из-за возможного штрафа

Идеальный вес женщины (таблица)

Куркума спасет больные суставы

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Как развить силу в руках: упражнения

Россиянин предложил Украине соглашение по Крыму

8 наций, которым грозит вымирание

Эксперты рассказали об удивительных свойствах рыбьего жира

Ученые нашли способ остановить развитие рака кожи

Перед ним вставали на колени даже зеки

Как разместить все необходимое в крошечном санузле

Настоящие имена отечественных звезд шоу-бизнеса

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

"Динамо" – "Александрия", бразильское дерби в Харькове и другие матчи 27 тура Премьер-лиги

Вчера, 21:37

Киевляне потеряли очки, а "Шахтер" забил пять голов и оторвался на девять очков

Мальчишник в Вегасе: Виталий Кличко провел ночь с Ленноксом Льюисом

Вчера, 13:13

"Я – чемпион!": легендарный британец напомнил украинцу, кто победил в их битве титанов 16 лет назад

Бывшую невесту Кличко избил ее новый бойфренд

Вчера, 10:15

На Хайден Панеттьери поднял руку актер Брайан Хикерсон. Его упрятали за решетку и выпустили под залог в 50 тысяч долларов

Такого мир еще не знал: стало известно об историческом рекорде 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих

Вчера, 09:30

Девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги

"Мне бы муж не разрешил!": вице-чемпионка мира о нарядах российских фигуристок

3 мая, 21:44

Алена Леонова уверена, что нет необходимости в выборе откровенных костюмов

Что происходит с телом человека который ест чеснок

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

Когда постройневшая Пугачева появилась в зале, все встали