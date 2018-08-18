Пять голов в лондонском дерби: "Челси" обыграл "Арсенал"

Гол Генриха Мхитаряне не спас "Арсенал" от поражения в матче с "Челси"

Футболисты "Челси" на своем поле обыграли "Арсенал" в лондонском дерби, которое состоялось в рамках второго тура чемпионата Англии. Субботняя игра на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилась победой "Челси" со счетом 3:2. Голы в составе хозяев поля забили Педро (9-я минута), Альваро Мората (20) и Маркос Алонсо (81). У "Арсенала" отличились Генрих Мхитарян (37) и Алекс Ивоби (41).

Лондонское дерби стало первым в карьере Маурицио Сарри и Унаи Эмери – оба тренера возглавили команды во время межсезонье.

Эксперты прогнозировали победу хозяев. Так, коэффициент на победу "Челси" был 1.85, тогда как на победу "Арсенала" он был равен 4.40, а на ничью – 3.90.



"Челси" одержал две победы в двух стартовых матчах турнира и в следующем туре сыграет 26 августа на выезде с "Ньюкаслом". "Арсенал" потерпел второе поражение и в третьем туре 25 августа примет "Вест Хэм".





















"Челси" - "Арсенал" - 3:2. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:2. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:2. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:2. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:2. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:2. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:2. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:2. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:2. Фото AFP

"Челси" - "Арсенал" - 3:2. Фото AFP

Напомним, что в первом туре Премьер-лиги "Челси" на выезде разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 3:0, а "Арсенал" на своем поле проиграл действующим чемпионам футболистам "Манчестер Сити" – 0:2.