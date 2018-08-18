Второй тур чемпионата Англии: расписание и результаты матчей
Список трансляций, результаты всех матчей и турнирная таблица Премьер-лиги
В субботу, 18 августа, стартует второй тур чемпионата Англии. Команда украинца Андрея Ярмоленко "Вест Хэм" попробует реабилитироваться за поражение в первом туре от "Ливерпуля" в поединке против "Борнмута". Ярмоленко, начинавший стартовый матч сезона на лавке запасных, вполне может рассчитывать на место в старте.
А в центральном матче тура "Челси" на домашнем стадионе встретится с "Арсеналом". Лондонское дерби станет первым в карьере Маурицио Сарри и Унаи Эмери – оба тренера возглавили команды во время межсезонья.
Суббота, 18 августа
14:30 "Кардифф" – "Ньюкасл" – Футбол-2
17:00 "Вест Хэм" – "Борнмут" – Футбол-1
17:00 "Лестер" – "Вулверхэмптон"
17:00 "Тоттенхэм" – "Фулхэм"
17:00 "Эвертон" – "Саутгемптон"
19:30 "Челси" – "Арсенал" – Футбол-2
Воскресенье, 19 августа
15:30 "Бернли" – "Уотфорд"
15:30 "Манчестер Сити" – "Хаддерсфилд" – Футбол-2
18:00 "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол-2
Понедельник, 20 августа
22:00 "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" – Футбол-1
Все матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямой трансляции с помощью Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|2
|ЧЕЛСИ
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|УОТФОРД
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|6
|БОРНМУТ
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|7
|ТОТТЕНХЭМ
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|8
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|9
|ЭВЕРТОН
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|10
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|11
|САУТГЕМПТОН
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|12
|БЕРНЛИ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13
|ЛЕСТЕР
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|НЬЮКАСЛ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|АРСЕНАЛ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16
|КАРДИФФ СИТИ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|17
|ФУЛХЭМ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|БРАЙТОН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|19
|ХАДДЕРСФИЛД
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|20
|ВЕСТ ХЭМ
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Напомним, что на этих выходных пройдет пятый тур чемпионата Украины. В центральном туре встретятся "Динамо" и "Александрия", которые доселе не теряли очки.
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