Второй тур чемпионата Англии: расписание и результаты матчей

В субботу, 18 августа, стартует второй тур чемпионата Англии. Команда украинца Андрея Ярмоленко "Вест Хэм" попробует реабилитироваться за поражение в первом туре от "Ливерпуля" в поединке против "Борнмута". Ярмоленко, начинавший стартовый матч сезона на лавке запасных, вполне может рассчитывать на место в старте.

А в центральном матче тура "Челси" на домашнем стадионе встретится с "Арсеналом". Лондонское дерби станет первым в карьере Маурицио Сарри и Унаи Эмери – оба тренера возглавили команды во время межсезонья.

Суббота, 18 августа

14:30 "Кардифф" – "Ньюкасл" – Футбол-2

17:00 "Вест Хэм" – "Борнмут" – Футбол-1

17:00 "Лестер" – "Вулверхэмптон"

17:00 "Тоттенхэм" – "Фулхэм"

17:00 "Эвертон" – "Саутгемптон"

19:30 "Челси" – "Арсенал" – Футбол-2

Воскресенье, 19 августа

15:30 "Бернли" – "Уотфорд"

15:30 "Манчестер Сити" – "Хаддерсфилд" – Футбол-2

18:00 "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол-2

Понедельник, 20 августа

22:00 "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" – Футбол-1

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Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 1 1 0 0 4-0 3 2 ЧЕЛСИ 1 1 0 0 3-0 3 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 1 1 0 0 2-0 3 4 КРИСТАЛ ПЭЛАС 1 1 0 0 2-0 3 5 УОТФОРД 1 1 0 0 2-0 3 6 БОРНМУТ 1 1 0 0 2-0 3 7 ТОТТЕНХЭМ 1 1 0 0 2-1 3 8 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 1 1 0 0 2-1 3 9 ЭВЕРТОН 1 0 1 0 2-2 1 10 ВУЛВЕРХЭМПТОН 1 0 1 0 2-2 1 11 САУТГЕМПТОН 1 0 1 0 0-0 1 12 БЕРНЛИ 1 0 1 0 0-0 1 13 ЛЕСТЕР 1 0 0 1 1-2 0 14 НЬЮКАСЛ 1 0 0 1 1-2 0 15 АРСЕНАЛ 1 0 0 1 0-2 0 16 КАРДИФФ СИТИ 1 0 0 1 0-2 0 17 ФУЛХЭМ 1 0 0 1 0-2 0 18 БРАЙТОН 1 0 0 1 0-2 0 19 ХАДДЕРСФИЛД 1 0 0 1 0-3 0 20 ВЕСТ ХЭМ 1 0 0 1 0-4 0

Напомним, что на этих выходных пройдет пятый тур чемпионата Украины. В центральном туре встретятся "Динамо" и "Александрия", которые доселе не теряли очки.

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