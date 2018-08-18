Второй тур чемпионата Англии: расписание и результаты матчей

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Список трансляций, результаты всех матчей и турнирная таблица Премьер-лиги

Фото AFP
Фото AFP

В субботу, 18 августа, стартует второй тур чемпионата Англии. Команда украинца Андрея Ярмоленко "Вест Хэм" попробует реабилитироваться за поражение в первом туре от "Ливерпуля" в поединке против "Борнмута". Ярмоленко, начинавший стартовый матч сезона на лавке запасных, вполне может рассчитывать на место в старте.

А в центральном матче тура "Челси" на домашнем стадионе встретится с "Арсеналом". Лондонское дерби станет первым в карьере Маурицио Сарри и Унаи Эмери – оба тренера возглавили команды во время межсезонья.

Суббота, 18 августа

14:30 "Кардифф" – "Ньюкасл" – Футбол-2

17:00 "Вест Хэм" – "Борнмут" – Футбол-1

17:00 "Лестер" – "Вулверхэмптон"

17:00 "Тоттенхэм" – "Фулхэм"

17:00 "Эвертон" – "Саутгемптон"

19:30 "Челси" – "Арсенал" – Футбол-2

Воскресенье, 19 августа

15:30 "Бернли" – "Уотфорд"

15:30 "Манчестер Сити" – "Хаддерсфилд" – Футбол-2

18:00 "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол-2

Понедельник, 20 августа

22:00 "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" – Футбол-1

Все матчи чемпионата Англии можно смотреть в прямой трансляции с помощью Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЛИВЕРПУЛЬ 1 1 0 0 4-0 3
2  ЧЕЛСИ 1 1 0 0 3-0 3
3  МАНЧЕСТЕР СИТИ 1 1 0 0 2-0 3
4  КРИСТАЛ ПЭЛАС 1 1 0 0 2-0 3
5  УОТФОРД 1 1 0 0 2-0 3
6  БОРНМУТ 1 1 0 0 2-0 3
7  ТОТТЕНХЭМ 1 1 0 0 2-1 3
8  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 1 1 0 0 2-1 3
9  ЭВЕРТОН 1 0 1 0 2-2 1
10  ВУЛВЕРХЭМПТОН 1 0 1 0 2-2 1
11  САУТГЕМПТОН 1 0 1 0 0-0 1
12  БЕРНЛИ 1 0 1 0 0-0 1
13  ЛЕСТЕР 1 0 0 1 1-2 0
14  НЬЮКАСЛ 1 0 0 1 1-2 0
15  АРСЕНАЛ 1 0 0 1 0-2 0
16  КАРДИФФ СИТИ 1 0 0 1 0-2 0
17  ФУЛХЭМ 1 0 0 1 0-2 0
18  БРАЙТОН 1 0 0 1 0-2 0
19  ХАДДЕРСФИЛД 1 0 0 1 0-3 0
20  ВЕСТ ХЭМ 1 0 0 1 0-4 0

Напомним, что на этих выходных пройдет пятый тур чемпионата Украины. В центральном туре встретятся "Динамо" и "Александрия", которые доселе не теряли очки.

А в Испании стартовал новый чемпионат по футболу: расписание и результаты первого тура Примеры.

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Сегодня|Спорт

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