Пять игроков "Ливерпуля" попали в список лучших игроков АПЛ: первое место за "братом" Зинченко

Авторитетное британское издание The Telegraph представило свою версию рейтинга лучших игроков АПЛ в сезоне 2019/20. Для ранжирования футболистов использовались статистические данные Opta Sports и модель самого The Telegraph, которая позволила оценить футболистов по таким показателям, как "игра в атаке", "игра в пас", "игра в защите". Также при составлении рейтинга учитывались факторы, не поддающиеся количественной оценке.
ТОП-10 рейтинга выглядит так:
- 10. Рияд Марез ("Манчестер Сити")
- 9. Джейми Варди ("Лестер")
- 8. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
- 7. Мохамед Салах ("Ливерпуль")
- 6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")
- 5. Садьо Мане ("Ливерпуль")
- 4. Джек Грилиш ("Астон Вилла")
- 3. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль")
- 2. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль")
- 1. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").
Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.
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