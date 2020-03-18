Пять игроков "Ливерпуля" попали в список лучших игроков АПЛ: первое место за "братом" Зинченко

Авторитетное британское издание The Telegraph представило свою версию рейтинга лучших игроков АПЛ в сезоне 2019/20. Для ранжирования футболистов использовались статистические данные Opta Sports и модель самого The Telegraph, которая позволила оценить футболистов по таким показателям, как "игра в атаке", "игра в пас", "игра в защите". Также при составлении рейтинга учитывались факторы, не поддающиеся количественной оценке.

ТОП-10 рейтинга выглядит так:

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10. Рияд Марез ("Манчестер Сити")

9. Джейми Варди ("Лестер")

8. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

7. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

6. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

5. Садьо Мане ("Ливерпуль")

4. Джек Грилиш ("Астон Вилла")

3. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль")

2. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль")

1. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити").

Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

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