Пятикратный победитель Лиги Европы погиб в ДТП

Хосе Антонио Рейес выигрывал еврокубки с "Атлетико" и "Севильей"

Рейес после пятой победы в Лиге Европы. Фото: Getty Images

Известный испанский полузащитник Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной катастрофе. Футболисту было 35 лет. Детали происшествия пока не сообщаются.

Рейесу принадлежит уникальное достижение – он единственный в истории футболист, который побеждал пять раз в Лиге Европы! Три титула Хосе Антонио завоевал с "Севильей" (2014, 2015, 2016) и еще два раза выиграл трофей с "Атлетико" (2010, 2012). Был чемпионом Англии с "Арсеналом", с которым также играл в финале Лиги чемпионов. А также выигрывал чемпионат Испании с "Реалом".

Последним клубом Хосе Антонио Рейеса была испанская "Эстремадура", выступающая во втором дивизионе страны.

Напомним, что в конце апреля автобус с футболистами турецкого "Аланьяспора" попал в смертельное ДТП. В результате аварии пострадало семь футболистов клуба. 28-летний чешский нападающий команды Йозеф Шурал с серьезными травмами был доставлен в частную больницу – увы, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Ранее мы писали, что бывший нападающий киевского "Динамо" Владимир Кузьмичев погиб в автокатастрофе в Москве.

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