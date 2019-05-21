Рак после инфаркта: у жены Касильяса обнаружили страшную болезнь

Не прошло и месяца после сердечного приступа вратаря, как стало известно о еще одной жуткой новости

Икер Касильяс с женой. Фото: AFP

Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря "Порту" Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников. Напомним, сам Касильяс три недели назад перенес инфаркт. "Пока мы не оправились от одного шока, жизнь преподнесла еще один сюрприз, – призналась Сара. - Теперь это касается меня. Те самые три буквы, которые мне до сих пор тяжело написать... Несколько дней назад во время обследования врачи обнаружили у меня злокачественную опухоль яичников, и я перенесла операцию. Все прошло успешно. К счастью, болезнь удалось обнаружить вовремя, но у меня впереди еще несколько месяцев борьбы и лечения".

"Я спокойна и уверена, что со мной все будет в порядке. Я понимаю, что путь будет нелегким, но со счастливым концом. Меня поддерживают семья, друзья и великолепный медицинский штаб", – написала Карбонеро в Instagram.

34-летняя Сара Карбонеро и 38-летний Икер Касильяс состоят в отношениях с 2009 года. У пары есть двое сыновей.

Напомним, 1 мая у Икера Касильяса случился инфаркт прямо во время тренировки "Порту". Голкипер был срочно госпитализирован и прооперирован. При этом кардиологи заявили, что о возобновлении карьеры игрока ему не стоит и мечтать.

Ожидается, что Касильяс объявит о завершении карьеры по окончании сезона. После этого руководство "Порту" планирует предложить Икеру должность в клубе.

Свой последний матч в ЛЧ за "Порту" Касильяс сыграл в 1/4 финала с "Ливерпулем" (1:4), это было месяц назад:

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