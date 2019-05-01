У Икера Касильяса случился инфаркт во время тренировки "Порту"

Врачи сумели спасти 37-летнего голкипера. В этом сезоне на поле он больше не выйдет

Икер Касильяс. Фото: AFP

У вратаря "Порту" Икера Касильяса случился инфаркт миокарда на базе команды прямо во время тренировки. 37-летний испанский голкипер был госпитализирован, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. На тренировочном занятии футболист почувствовал себя плохо. Как сообщает Marca, он больше не выйдет на поле в текущем сезоне.

Касильясу, который выступает за "Порту" с 2015 года после перехода из "Реала", 20 мая исполнится 38 лет. Его контракт с португальской командой рассчитан еще на один сезон. В составе "Реала" Касильяс трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Икер провел в чемпионате Португалии 31 матч (пропустил 19 мячей). В Лиге чемпионов он принял участие в 10 матчах (15 пропущенных мячей) и помог "Порту" дойти до 1/4 финала.

Как сообщалось ранее, в Турции игрок сборной Чехии погиб в ДТП после матча с украинцами. Нападающему Йозефу Шуралу было 28 лет. Прошлой осенью он играл в Харькове против нашей сборной. Причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.

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