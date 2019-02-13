Ракицкий дебютировал за "Зенит" в Лиге Европы: заработал желтую карточку

"Фенербахче" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы минимально обыграл "Зенит"

Ярослав Ракицкий сыграл первый матч за "Зенит" в еврокубках. Фото: AFP

Ракицкий дебютировал за "Зенит" в Лиге Европы: заработал желтую карточку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/344/90d/5c634490daf2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/344/90d/5c634490daf2f.jpg 2019-02-13T00:12:00+02:00 Футбол "Фенербахче" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы минимально обыграл "Зенит"

Во вторник матчем "Фенербахче" – "Зенит" стартовала стадия 1/16 финала Лиги Европы. Футболисты "Зенита" на выезде уступили турецкому клубу с минимальным счетом. Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 1:0. Гол на 21-й минуте забил Ислам Слимани. На 44-й минуте полузащитник российского клуба Роберт Мак не реализовал пенальти – удар парировал вратарь. Ответная игра в Санкт-Петербурге пройдет 21 февраля.

Украинский защитник Ярослав Ракицкий, который во время зимнего трансферного окна перешел в "Зенит" из "Шахтера", дебютировал за свою новую команду в еврокубках. Ракицкий вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, на пятой минуте он получил желтую карточку.

Обзор матча "Фенербахче" – "Зенит" – 1:0

Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начинаются с минуты молчания в память об аргентинском футболисте Эмилиано Сале, погибшем в авиакатастрофе.

В Лиге чемпионов во вторник "Рома" на своем поле обыграла "Порту" со счетом 2:1, а "Манчестер Юнайтед" в Англии уступил "ПСЖ" со счетом 0:2.

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