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Дубль Дзаньоло принес победу "Роме" над "Порту" в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:08

Римляне выиграли первый поединок 1/8 финала ЛЧ

Никола Дзаньоло забивает в ворота "Порту"
Никола Дзаньоло забивает в ворота "Порту". Фото: AFP
Дубль Дзаньоло принес победу "Роме" над "Порту" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/343/bc7/5c6343bc7507d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/343/bc7/5c6343bc7507d.jpg Футбол Римляне выиграли первый поединок 1/8 финала ЛЧ

Во вторник, 12 февраля, в Риме на "Стадио Олимпико" был сыгран первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы вели онлайн трансляцию поединка "Рома" – "Порту". Итальянцы выиграли со счетом – 2:1.

Стартовые 45 минут встречи были очень скучными. И практически без моментов. Запомнился лишь эпизод на 37-й минуте, когда Джеко убрал защитника и мощно пробил в ближний угол – штанга!

После перерыва стало веселее. Касильясу приходилось все чаще вступать в игру и пару его сейвов спасали "Порту" от голов. Но даже опытный голкипер португальцев оказался бессильным перед юным талантом римлян Дзаньоло. 

Сначала на 70-й минуте Джеко принял мяч в штрафной и отпасовал на Дзаньоло, который пробил точно в дальний угол. А через шесть минут Джеко снова потряс штангу дальним ударом, но на этот мяч отскочил прямо на Дзаньоло, который поразил пустые ворота. Но "Порту" сразу же вернулся в игру. На 79-й минуте Лопес получил мяч в штрафной и закрутил интригу перед ответным матчем. Команды вновь встретятся 6 марта в Португалии.

Напомним, что в другом матче дня "Пари Сен-Жермен" в гостях обыграл "Манчестер Юнайтед".

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Тег Лига чемпионов, Порту , Рома Италия

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Сегодня|Спорт

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