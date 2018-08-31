Расписание и результаты 3 тура чемпионата Испании
В Мадриде сыграют "Реал" и "Леганес" без Андрея Лунина
На этих выходных в чемпионате Испании по футболу будут сыграны поединки третьего тура. Лидер Примеры мадридский "Реал" 1 сентября примет на своем поле географических соседей из "Леганеса". Интересно, что на этой неделе "Реал" отдал в аренду "Леганесу" украинского голкипера Андрея Лунина. Однако запретил украинцу выходить на поле в субботнем поединке.
Расписание 3 тура чемпионата Испании
Пятница, 31 августа
21:00 "Хетафе" – "Вальядолид"
23:00 "Эйбар" – "Реал Сосьедад"
23:00 "Вильярреал" – "Жирона"
Суббота, 1 сентября
19:30 "Сельта" – "Атлетико"
21:45 "Реал" – "Леганес"
Воскресенье, 2 сентября
13:00 "Леванте" – "Валенсия"
17:15 "Алавес" – "Эспаньол"
19:30 "Барселона" – "Уэска"
21:45 "Бетис" – "Севилья"
"Райо Вальекано" – "Атлетик" – перенесен
Турнирная таблица
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|2
|БАРСЕЛОНА
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|3
|СЕВИЛЬЯ
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|4
|ЭСПАНЬОЛ
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|5
|УЭСКА
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|7
|АТЛЕТИК
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|8
|СЕЛЬТА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|9
|АТЛЕТИКО
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|10
|ЛЕВАНТЕ
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|11
|ХЕТАФЕ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|12
|ЛЕГАНЕС
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|13
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|14
|ВАЛЬЯДОЛИД
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|15
|ВАЛЕНСИЯ
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|16
|ЖИРОНА
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|17
|БЕТИС
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|18
|АЛАВЕС
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|19
|ЭЙБАР
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|20
|РАЙО ВАЛЬЕКАНО
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
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