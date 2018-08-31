Расписание и результаты 3 тура чемпионата Испании

На этих выходных в чемпионате Испании по футболу будут сыграны поединки третьего тура. Лидер Примеры мадридский "Реал" 1 сентября примет на своем поле географических соседей из "Леганеса". Интересно, что на этой неделе "Реал" отдал в аренду "Леганесу" украинского голкипера Андрея Лунина. Однако запретил украинцу выходить на поле в субботнем поединке.

Расписание 3 тура чемпионата Испании

Пятница, 31 августа

21:00 "Хетафе" – "Вальядолид"

23:00 "Эйбар" – "Реал Сосьедад"

23:00 "Вильярреал" – "Жирона"

Суббота, 1 сентября

19:30 "Сельта" – "Атлетико"

21:45 "Реал" – "Леганес"

Воскресенье, 2 сентября

13:00 "Леванте" – "Валенсия"

17:15 "Алавес" – "Эспаньол"

19:30 "Барселона" – "Уэска"

21:45 "Бетис" – "Севилья"

"Райо Вальекано" – "Атлетик" – перенесен

Турнирная таблица