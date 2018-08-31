Расписание и результаты 3 тура чемпионата Испании

Сегодня, 20:25

В Мадриде сыграют "Реал" и "Леганес" без Андрея Лунина

Фото AFP
Фото AFP

На этих выходных в чемпионате Испании по футболу будут сыграны поединки третьего тура. Лидер Примеры мадридский "Реал" 1 сентября примет на своем поле географических соседей из "Леганеса". Интересно, что на этой неделе "Реал" отдал в аренду "Леганесу" украинского голкипера Андрея Лунина. Однако запретил украинцу выходить на поле в субботнем поединке.

Расписание 3 тура чемпионата Испании

Пятница, 31 августа

21:00 "Хетафе" – "Вальядолид"

23:00 "Эйбар" – "Реал Сосьедад"

23:00 "Вильярреал" – "Жирона"

Суббота, 1 сентября

19:30 "Сельта" – "Атлетико"

21:45 "Реал" – "Леганес"

Воскресенье, 2 сентября

13:00 "Леванте" – "Валенсия"

17:15 "Алавес" – "Эспаньол"

19:30 "Барселона" – "Уэска"

21:45 "Бетис" – "Севилья"

"Райо Вальекано" – "Атлетик" – перенесен

Турнирная таблица

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 2 2 0 0 6-1 6
2  БАРСЕЛОНА 2 2 0 0 4-0 6
3  СЕВИЛЬЯ 2 1 1 0 4-1 4
4  ЭСПАНЬОЛ 2 1 1 0 3-1 4
5  УЭСКА 2 1 1 0 4-3 4
6  РЕАЛ СОСЬЕДАД 2 1 1 0 4-3 4
7  АТЛЕТИК 2 1 1 0 4-3 4
8  СЕЛЬТА 2 1 1 0 3-2 4
9  АТЛЕТИКО 2 1 1 0 2-1 4
10  ЛЕВАНТЕ 2 1 0 1 4-2 3
11  ХЕТАФЕ 2 1 0 1 2-2 3
12  ЛЕГАНЕС 2 0 1 1 3-4 1
13  ВИЛЬЯРРЕАЛ 2 0 1 1 1-2 1
14  ВАЛЬЯДОЛИД 2 0 1 1 0-1 1
15  ВАЛЕНСИЯ 2 0 1 1 1-3 1
16  ЖИРОНА 2 0 1 1 1-4 1
17  БЕТИС 2 0 1 1 0-3 1
18  АЛАВЕС 2 0 1 1 0-3 1
19  ЭЙБАР 2 0 0 2 1-4 0
20  РАЙО ВАЛЬЕКАНО 2 0 0 2 1-5 0

футбол, чемпионат Испании

Вы сейчас просматриваете новость "Расписание и результаты 3 тура чемпионата Испании". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...