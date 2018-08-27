Официально: Андрей Лунин перешел в "Леганес"

Украинский вратарь отыграет в аренде до конца года

Мадридский "Реал" объявил о переходе голкипера Андрея Лунина на правах аренды в "Леганес". Украинец проведет в команде из пригорода Мадрида этот сезон.

Ранее сообщалось, что Луниным помимо "Леганеса" интересуются "Вальядолид", "Эльче" и "Райо Вальекано". Все перечисленные клубы, по сообщениям СМИ, хотели арендовать 19-летнего вратаря.

Напомним, Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" этим летом. Трансфер игрока обошелся "сливочным" в сумму около 14 млн евро, включая бонусы. Лунин еще не успел дебютировать за новую команду в официальных матчах. До перехода в "Реал" на украинского голкипера претендовали многие европейские клубы, среди которых "Ливерпуль", "Интер" и "Наполи".

Этим летом мадридцы приобрели двух вратарей – украинца Андрея Лунина у "Зари" и бельгийца Тибо Куртуа у "Челси". В двух официальных играх этого сезона ворота "Реала" защищал Кейлор Навас.

Ранее появилось видео шикарных сейвов Андрея Лунина в матче "Реал" – "Ювентус". Украинский голкипер блестяще отстоял в поединке против туринского гранда и не дал итальянцам сравнять счет.

Кроме того мы писали, что Лунин дебютировал за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" и также отстоял на ноль.