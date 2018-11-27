Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 27 ноября

Лига чемпионов возвращается: сегодня, 27 ноября, будут сыграны 50% матчей 5-го тура группового раунда – в группах E, F, G и H. Что примечательно – ни одна из команд этих квартетов еще не гарантировала себе места в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но очень многие приблизились к попаданию в плей-офф очень близко. К сожалению, нет в этом списке горняков: вчера "Шахтер" перед матчем с "Хоффенхаймом" тренировался без Марлоса и Ракицкого.

В шаге от выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов сейчас находятся шесть клубов: "Бавария" и "Аякс" (группа E), "Манчестер Сити" (группа F), "Реал" и "Рома" (группа G) и "Ювентус" (группа H). Но при определенных раскладах досрочно решить турнирные вопросы могут также "Лион" (группа F) и "Манчестер Юнайтед" (группа H). Впрочем, подождем до вечера.

Расписание матчей Лиги чемпионов 27 ноября:

Группа E. 19:55. АЕК (Греция) – "Аякс" (Голландия) – "Футбол-2" (LIVE)

Группа G. 19:55. ЦСКА (Россия) – "Виктория" (Чехия)

Группа E. 22:00. "Бавария" (Германия) – "Бенфика" (Португалия)

Группа F. 22:00. "Хоффенхайм" (Германия) – "Шахтер" (Украина) – "Футбол-1" (LIVE)

Группа F. 22:00. "Лион" (Франция) – "Манчестер Сити" (Англия)

Группа G. 22:00. "Рома" (Италия) – "Реал" (Испания) – "Футбол-2" (LIVE)

Группа H. 22:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Янг Бойз" (Швейцария)

Группа H. 22:00. "Ювентус" (Италия) – "Валенсия" (Испания)

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Напомним, что в число 19 футболистов, которые отправились на выездную игру Лиги чемпионов "Лион" – "Манчестер Сити", попал украинский легионер Александр Зинченко.