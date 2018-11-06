Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 6 ноября

Сегодня пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Как обычно, будут сыграны восемь поединков, после которых ряд команд может гарантировать себе место в 1/8 финала. Ближе других к этому находятся дортмундская "Боруссия" (9 очков из 9 возможных) и "Барселона" (9). При определенных раскладах все может решиться и для "Атлетико" (6) с "Интером" (6).

В группах A и B – слишком серьезная пропасть между парой лидеров и парой аутсайдеров.

Зато в группах C и D интрига будет жить, по всей видимости, до последнего момента.

В группе C у "Ливерпуля" – 6 очков, у "Наполи" – 5, у "ПСЖ" – 4. Парижанам сегодня категорически нельзя проигрывать. Более того – нужно побеждать. Как и "Ливерпулю", который победой фактически гарантирует себе пропуск в плей-офф.

В группе D тоже все очень плотно: "Порту" – 7 очков, "Шальке" – 5, "Галатасарай" – 4. Победы хозяев (в том числе команды нашего Евгения Коноплянки) сделают их фаворитами на оставшемся отрезке турнирной дистанции. Но их нужно вырывать.

Расписание матчей Лиги чемпионов 6 ноября:

Группа A. 19:55. "Монако" (Франция) – "Брюгге" (Бельгия) – 0:4

Голы: Ванакен (12, 17, пен), Уэсли (24), Вормер (85)

Группа C. 19:55. "Црвена Звезда" (Сербия) – "Ливерпуль" (Англия) – 2:0

Голы: Павков (22, 29)

Группа A. 22:00. "Атлетико" (Испания) – "Боруссия" Д (Германия)

Группа B. 22:00. "Тоттенхэм" (Англия) – "ПСВ" (Голландия)

Группа B. 22:00. "Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания)

Группа C. 22:00. "Наполи" (Италия) – "ПСЖ" (Франция)

Группа D. 22:00. "Порту" (Португалия) – "Локомотив" (Россия)

Группа D. 22:00. "Шальке" (Германия) – "Галатасарай" (Турция)

Напомним, что завтра свой поединок четвертого тура в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер". В третьем туре в Харькове "горняки" крупно проиграли "Манчестер Сити".