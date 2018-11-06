Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 6 ноября
Во вторник начнутся поединки четвертого тура группового раунда
Сегодня пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Как обычно, будут сыграны восемь поединков, после которых ряд команд может гарантировать себе место в 1/8 финала. Ближе других к этому находятся дортмундская "Боруссия" (9 очков из 9 возможных) и "Барселона" (9). При определенных раскладах все может решиться и для "Атлетико" (6) с "Интером" (6).
В группах A и B – слишком серьезная пропасть между парой лидеров и парой аутсайдеров.
Зато в группах C и D интрига будет жить, по всей видимости, до последнего момента.
В группе C у "Ливерпуля" – 6 очков, у "Наполи" – 5, у "ПСЖ" – 4. Парижанам сегодня категорически нельзя проигрывать. Более того – нужно побеждать. Как и "Ливерпулю", который победой фактически гарантирует себе пропуск в плей-офф.
В группе D тоже все очень плотно: "Порту" – 7 очков, "Шальке" – 5, "Галатасарай" – 4. Победы хозяев (в том числе команды нашего Евгения Коноплянки) сделают их фаворитами на оставшемся отрезке турнирной дистанции. Но их нужно вырывать.
Расписание матчей Лиги чемпионов 6 ноября:
Группа A. 19:55. "Монако" (Франция) – "Брюгге" (Бельгия) – 0:4
Голы: Ванакен (12, 17, пен), Уэсли (24), Вормер (85)
Группа C. 19:55. "Црвена Звезда" (Сербия) – "Ливерпуль" (Англия) – 2:0
Голы: Павков (22, 29)
Группа A. 22:00. "Атлетико" (Испания) – "Боруссия" Д (Германия)
Группа B. 22:00. "Тоттенхэм" (Англия) – "ПСВ" (Голландия)
Группа B. 22:00. "Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания)
Группа C. 22:00. "Наполи" (Италия) – "ПСЖ" (Франция)
Группа D. 22:00. "Порту" (Португалия) – "Локомотив" (Россия)
Группа D. 22:00. "Шальке" (Германия) – "Галатасарай" (Турция)
Напомним, что завтра свой поединок четвертого тура в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер". В третьем туре в Харькове "горняки" крупно проиграли "Манчестер Сити".
Вы сейчас просматриваете новость "Расписание и результаты матчей Лиги чемпионов 6 ноября". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"