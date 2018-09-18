Расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов и турнирное положение

18 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов. Свой титул третий сезон подряд будет защищать мадридский "Реал", завоевавший трофей в Киеве в поединке против "Ливерпуля". Украину в турнире представляет чемпион страны донецкий "Шахтер". "Горняки" попали в группу F, где встретится с "Манчестер Сити", "Лионом" и "Хоффенхаймом". Все результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Согласно регламенту, в следующий раунд выйдут две лучшие команды группы, третье место позволяет продолжить евросезон в Лиге Европы, а последняя команда квартета завершает выступление на международной арене.

Каждый участник группового этапа Лиги чемпионов получит от УЕФА по 15,25 миллиона евро. Бонус за каждую победу на групповом этапе составит 2,7 млн, за ничью – 0,9 млн. За выход в 1/8 финала командам еще полагается по 9,5 млн. Подробнее о призовых Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов этого сезона пройдет в Мадриде 1 июня на домашнем стадионе "Атлетико" "Ванда-Метрополитано".

Группа А

N Команда И В Н П М О 1 АТЛЕТИКО АТЛЕТИКО 0 0 0 0 - 0 2 БОРУССИЯ Д БОРУССИЯ Д 0 0 0 0 - 0 3 МОНАКО МОНАКО 0 0 0 0 - 0 4 БРЮГГЕ БРЮГГЕ 0 0 0 0 - 0 18 сентября 22:00 Монако – Атлетико М

18 сентября 22:00 Брюгге – Боруссия Д

3 октября 22:00 Атлетико М – Брюгге

3 октября 22:00 Боруссия Д – Монако

24 октября 19:55 Брюгге – Монако

24 октября 22:00 Боруссия Д – Атлетико М 6 ноября 19:55 Монако – Брюгге

6 ноября 22:00 Атлетико М – Боруссия Д

28 ноября 19:55 Атлетико М – Монако

28 ноября 22:00 Боруссия Д – Брюгге

11 декабря 22:00 Монако – Боруссия Д

11 декабря 22:00 Брюгге – Атлетико М

Группа В

N Команда И В Н П М О 1 БАРСЕЛОНА БАРСЕЛОНА 0 0 0 0 - 0 2 ТОТТЕНХЭМ ТОТТЕНХЭМ 0 0 0 0 - 0 3 ПСВ ПСВ 0 0 0 0 - 0 4 ИНТЕР ИНТЕР 0 0 0 0 - 0

18 сентября 19:55 Барселона – ПСВ

18 сентября 19:55 Интер – Тоттенхэм

3 октября 22:00 Тоттенхэм – Барселона

3 октября 22:00 ПСВ – Интер

24 октября 19:55 ПСВ – Тоттенхэм

24 октября 22:00 Барселона – Интер 6 ноября 22:00 Тоттенхэм – ПСВ

6 ноября 22:00 Интер – Барселона

28 ноября 22:00 Тоттенхэм – Интер

28 ноября 22:00 ПСВ – Барселона

11 декабря 22:00 Барселона – Тоттенхэм

11 декабря 22:00 Интер – ПСВ

Группа С

N Команда И В Н П М О 1 ПСЖ ПСЖ 0 0 0 0 - 0 2 НАПОЛИ НАПОЛИ 0 0 0 0 - 0 3 ЛИВЕРПУЛЬ ЛИВЕРПУЛЬ 0 0 0 0 - 0 4 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 0 0 0 0 - 0 18 сентября 22:00 Ливерпуль – ПСЖ

18 сентября 22:00 Црвена Звезда – Наполи

3 октября 19:55 ПСЖ – Црвена Звезда

3 октября 22:00 Наполи – Ливерпуль

24 октября 22:00 ПСЖ – Наполи

24 октября 22:00 Ливерпуль – Црвена Звезда 6 ноября 19:55 Црвена Звезда – Ливерпуль

6 ноября 22:00 Наполи – ПСЖ

28 ноября 22:00 ПСЖ – Ливерпуль

28 ноября 22:00 Наполи – Црвена Звезда

11 декабря 22:00 Ливерпуль – Наполи

11 декабря 22:00 Црвена Звезда – ПСЖ

Группа D

N Команда И В Н П М О 1 ЛОКОМОТИВ ЛОКОМОТИВ 0 0 0 0 - 0 2 ПОРТУ ПОРТУ 0 0 0 0 - 0 3 ШАЛЬКЕ ШАЛЬКЕ 0 0 0 0 - 0 4 ГАЛАТАСАРАЙ ГАЛАТАСАРАЙ 0 0 0 0 - 0 18 сентября 22:00 Шальке – Порту

18 сентября 22:00 Галатасарай – Локомотив

3 октября 19:55 Локомотив – Шальке

3 октября 22:00 Порту – Галатасарай

24 октября 22:00 Локомотив – Порту

24 октября 22:00 Галатасарай – Шальке 6 ноября 22:00 Порту – Локомотив

6 ноября 22:00 Шальке – Галатасарай

28 ноября 19:55 Локомотив – Галатасарай

28 ноября 22:00 Порту – Шальке

11 декабря 19:55 Шальке – Локомотив

11 декабря 19:55 Галатасарай – Порту

Группа E

N Команда И В Н П М О 1 БАВАРИЯ БАВАРИЯ 0 0 0 0 - 0 2 БЕНФИКА БЕНФИКА 0 0 0 0 - 0 3 АЯКС АЯКС 0 0 0 0 - 0 4 АЕК АЕК 0 0 0 0 - 0 19 сентября 19:55 Аякс – АЕК

19 сентября 22:00 Бенфика – Бавария

2 октября 22:00 Бавария – Аякс

2 октября 22:00 АЕК – Бенфика

23 октября 19:55 АЕК – Бавария

23 октября 22:00 Аякс – Бенфика 7 ноября 22:00 Бавария – АЕК

7 ноября 22:00 Бенфика – Аякс

27 ноября 19:55 АЕК – Аякс

27 ноября 22:00 Бавария – Бенфика

12 декабря 22:00 Бенфика – АЕК

12 декабря 22:00 Аякс – Бавария

Группа F

N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР СИТИ 0 0 0 0 - 0 2 ШАХТЕР ШАХТЕР 0 0 0 0 - 0 3 ЛИОН ЛИОН 0 0 0 0 - 0 4 ХОФФЕНХАЙМ ХОФФЕНХАЙМ 0 0 0 0 - 0 19 сентября 19:55 Шахтер – Хоффенхайм

19 сентября 22:00 Манчестер Сити – Лион

2 октября 19:55 Хоффенхайм – Манчестер Сити

2 октября 22:00 Лион – Шахтер

23 октября 22:00 Шахтер – Манчестер Сити

23 октября 22:00 Хоффенхайм – Лион

7 ноября 22:00 Манчестер Сити – Шахтер

7 ноября 22:00 Лион – Хоффенхайм

27 ноября 22:00 Лион – Манчестер Сити

27 ноября 22:00 Хоффенхайм – Шахтер

12 декабря 22:00 Манчестер Сити – Хоффенхайм

12 декабря 22:00 Шахтер – Лион

Группа G

N Команда И В Н П М О 1 РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ МАДРИД 0 0 0 0 - 0 2 РОМА РОМА 0 0 0 0 - 0 3 ЦСКА ЦСКА 0 0 0 0 - 0 4 ВИКТОРИЯ ВИКТОРИЯ 0 0 0 0 - 0 19 сентября 22:00 Реал – Рома

19 сентября 22:00 Виктория – ЦСКА

2 октября 22:00 Рома – Виктория

2 октября 22:00 ЦСКА – Реал

23 октября 22:00 Реал – Виктория

23 октября 22:00 Рома – ЦСКА 7 ноября 19:55 ЦСКА – Рома

7 ноября 22:00 Виктория – Реал

27 ноября 19:55 ЦСКА – Виктория

27 ноября 22:00 Рома – Реал

12 декабря 19:55 Реал – ЦСКА

12 декабря 19:55 Виктория – Рома

Группа H