Расписание и результаты ответных матчей Лиги чемпионов

В Европе проходят решающие матчи последнего отборочного этапа за выход в групповой турнир Лиги чемпионов

Главный трофей еврофутбола / Фото: AFP

Во вторник и среду состоятся ответные поединки раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которых определятся клубы, которые составят компанию 26 командам, уже обеспечившим себе участие в групповой стадии турнира.

27 августа, вторник:

"Русенборг" (Норвегия) – "Динамо" (Загреб)

Первый матч 0:2

ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры. Ответный матч: 2,83 – 3,52 – 2,60 проход: 9,3 – 1.07

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Янг Бойз" (Швейцария)

Первый матч – 2:2

ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры. Ответный матч: 2,53 – 3,64 – 2,82 проход: 1,5 – 2,7

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"Краснодар" (Россия) – "Олимпиакос" (Греция)

Первый матч – 0:4

Букмекеры. Ответный матч: 2,05 – 3,52 – 3,66 проход: 1,5 – 8,2

28 августа, среда:

"Славия" (Прага) – "ЧФР Клуж" (Румыния)

Первый матч 1:0

Букмекеры. Ответный матч: 1,62 – 4,00 – 6,60 проход: 5,00 – 6,55

"Аякс" (Нидерланды) – АПОЭЛ (Кипр)

Первый матч 0:0

ТВ: канал "Футбол 1"

Букмекеры. Ответный матч: 1,19– 7,60 – 16,00 проход: 1,2 – 4,8

"Брюгге" (Бельгия) – ЛАСК (Австрия)

Первый матч – 1:0

ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры. Ответный матч: 1,74 – 3,80 – 5,15 проход: 1,2 – 2,0

Кстати, защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о своем самом памятном матче Лиги чемпионов в Харькове, а также о задачах команды в этом сезоне.

Напомним, что в среду официально стартовал евросезон матчем за Суперкубок УЕФА, в котором "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси".

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