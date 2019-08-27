Расписание и результаты ответных матчей Лиги чемпионов

Во вторник и среду состоятся ответные поединки раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которых определятся клубы, которые составят компанию 26 командам, уже обеспечившим себе участие в групповой стадии турнира.
27 августа, вторник:
"Русенборг" (Норвегия) – "Динамо" (Загреб)
Первый матч 0:2
ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры. Ответный матч: 2,83 – 3,52 – 2,60 проход: 9,3 – 1.07
"Црвена Звезда" (Сербия) – "Янг Бойз" (Швейцария)
Первый матч – 2:2
ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры. Ответный матч: 2,53 – 3,64 – 2,82 проход: 1,5 – 2,7
"Краснодар" (Россия) – "Олимпиакос" (Греция)
Первый матч – 0:4
Букмекеры. Ответный матч: 2,05 – 3,52 – 3,66 проход: 1,5 – 8,2
28 августа, среда:
"Славия" (Прага) – "ЧФР Клуж" (Румыния)
Первый матч 1:0
Букмекеры. Ответный матч: 1,62 – 4,00 – 6,60 проход: 5,00 – 6,55
"Аякс" (Нидерланды) – АПОЭЛ (Кипр)
Первый матч 0:0
ТВ: канал "Футбол 1"
Букмекеры. Ответный матч: 1,19– 7,60 – 16,00 проход: 1,2 – 4,8
"Брюгге" (Бельгия) – ЛАСК (Австрия)
Первый матч – 1:0
ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры. Ответный матч: 1,74 – 3,80 – 5,15 проход: 1,2 – 2,0
Кстати, защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о своем самом памятном матче Лиги чемпионов в Харькове, а также о задачах команды в этом сезоне.
Напомним, что в среду официально стартовал евросезон матчем за Суперкубок УЕФА, в котором "Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк