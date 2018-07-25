Расписание и результаты второго раунда квалификации Лиги чемпионов

Сегодня стартует второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Пока без украинских команд. Напомним, что чемпион Украины донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов с группового этапа, а киевское "Динамо" начнет борьбу за трофей с третьего квалификационного раунда в Пути представителей лиг. Вчера прошла жеребьевка этой стадии – "Динамо" сыграет с пражской "Славией".

ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД: РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Вторник, 24 июля

Путь чемпионов

17:00. "Астана" (Казахстан) – "Митьюлланд" (Дания) – 2:1

19:00. "Клуж" (Румыния) – Мальме" (Швеция) – 0:1

21:00. "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – 5:0

21:15. "Шкендия" (Македония) – "Шериф" (Молдова) – 1:0

21:30. "Црвена Звезда" (Сербия) – "Судува" (Литва) – 3:0

22:00. "Легия" (Польша) – "Спартак" Трнава (Словакия) – 0:2

Путь представителей лиг

20:30. ПАОК (Греция) – "Базель" (Швейцария) - 2:1

Среда, 25 июля

Путь чемпионов

20:00. "Лудогорец" (Болгария) – "Видеотон" (Венгрия)

20:00. "Кукес" (Албания) – "Карабах" (Азербайджан)

20:00. БАТЭ (Беларусь) – ХИК (Финляндия)

21:45. "Селтик" (Шотландия) – "Русенборг" (Норвегия)

Путь представителей лиг

21:30. "Аякс" (Голландия) – "Штурм" (Австрия)

Ранее мы сообщали, что в следующем сезоне Лиги чемпионов будут изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.