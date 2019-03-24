Расписание и трансляции матчей отбора на Евро-2020 24 марта

Все матчи воскресенья в квалификации на чемпионат Европы по футболу

Германия готовится к матчу против Голландии. Фото: AFP

Расписание и трансляции матчей отбора на Евро-2020 24 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/752/91e/5c975291e5da0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/752/91e/5c975291e5da0.jpg 2019-03-24T11:47:00+02:00 Футбол Все матчи воскресенья в квалификации на чемпионат Европы по футболу

Сегодня стартует второй тур отборочной кампании чемпионата Европы по футболу. Всего будет сыграно десять поединков. Особняком стоит матч Голландии и Германии. Прошлой осенью команды встречались в Лиге наций. Еще за пять минут до конца встречи немцы выигрывали в два мяча, но Голландия сумела сравнять счет и выйти в Финал четырех. А Германии заняла последнее место в группе и понизилась в классе.

Матчи 24 марта в отборе на Евро-2020



16:00 Казахстан – Россия

Букмекеры: 4.60 – 3.40 – 1.85

ТВ: Футбол 2

16:00 Уэльс – Словакия

Букмекеры: 2.05 – 3.20 – 4.00

ТВ: Футбол 1

19:00 Венгрия – Хорватия

Букмекеры: 5.00 – 3.70 – 1.72

ТВ: Футбол 1

19:00 Израиль – Австрия

Букмекеры: 3.20 – 3.30 – 2.30

ТВ: Футбол 2

19:00 Сан-Марино – Шотландия

Букмекеры: 41.00 – 21.00 – 1.02

ТВ:

21:45 Словения – Северная Македония

Букмекеры: 1.78 – 3.50 – 5.00

21:45 Кипр – Бельгия

Букмекеры: 20.00 – 7.75 – 1.15

ТВ: Футбол 2

21:45 Голландия – Германия

Букмекеры: 2.35 – 3.50 – 3.00

ТВ: Футбол 1

21:45 Польша – Латвия

Букмекеры:: 1.08 – 11.00 – 31.00

21:45 Северная Ирландия – Беларусь

Букмекеры: 1.72 – 3.30 – 6.00

Все матчи отборочного турнира Евро-2020 можно можно смотреть в подписке на oll.tv.

Напомним, что в пятницу Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

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