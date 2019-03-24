Расписание и трансляции матчей отбора на Евро-2020 24 марта
Все матчи воскресенья в квалификации на чемпионат Европы по футболу
Сегодня стартует второй тур отборочной кампании чемпионата Европы по футболу. Всего будет сыграно десять поединков. Особняком стоит матч Голландии и Германии. Прошлой осенью команды встречались в Лиге наций. Еще за пять минут до конца встречи немцы выигрывали в два мяча, но Голландия сумела сравнять счет и выйти в Финал четырех. А Германии заняла последнее место в группе и понизилась в классе.
Матчи 24 марта в отборе на Евро-2020
16:00 Казахстан – Россия
Букмекеры: 4.60 – 3.40 – 1.85
ТВ: Футбол 2
16:00 Уэльс – Словакия
Букмекеры: 2.05 – 3.20 – 4.00
ТВ: Футбол 1
19:00 Венгрия – Хорватия
Букмекеры: 5.00 – 3.70 – 1.72
ТВ: Футбол 1
19:00 Израиль – Австрия
Букмекеры: 3.20 – 3.30 – 2.30
ТВ: Футбол 2
19:00 Сан-Марино – Шотландия
Букмекеры: 41.00 – 21.00 – 1.02
ТВ:
21:45 Словения – Северная Македония
Букмекеры: 1.78 – 3.50 – 5.00
21:45 Кипр – Бельгия
Букмекеры: 20.00 – 7.75 – 1.15
ТВ: Футбол 2
21:45 Голландия – Германия
Букмекеры: 2.35 – 3.50 – 3.00
ТВ: Футбол 1
21:45 Польша – Латвия
Букмекеры:: 1.08 – 11.00 – 31.00
21:45 Северная Ирландия – Беларусь
Букмекеры: 1.72 – 3.30 – 6.00
Все матчи отборочного турнира Евро-2020 можно можно смотреть в подписке на oll.tv.
Напомним, что в пятницу Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
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