Расписание, прогнозы и результаты 35-го тура чемпионата Италии

"Ювентус" имеет все шансы взять Скудетто досрочно уже в ближайший четверг

Два тура итальянской Серии А проходят без перерыва, и второй раз подряд открывает тур "Аталанта" – команда украинца Руслана Малиновского. Напомним все результаты 34-го тура чемпионата Италии.

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Во вторник "Аталанта" принимает на своем поле середняков из Болоньи и надеется пополнить очковый баланс в борьбе с "Интером" за второе место. Пока что коллектив Малины идет на третьей позиции.

"Лечче" еще одного нашего соотечественника, Евгения Шахова, будет биться за сохранение места в элите с прямым конкурентом – "Брешией". А вот "Юве" при удачном стечении обстоятельств уже в этом туре может стать чемпионом. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Вторник, 21 июля

20:30 "Аталанта" – "Болонья", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1.30 – 6.30 – 9.60

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22:45 "Сассуоло" – "Милан", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 3.90 – 4.00 – 1.90

Среда, 22 июля

20:30 "Парма" – "Наполи", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 5.90 – 4.40 – 1.55

22:45 СПАЛ – "Рома", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 8.80 – 5.90 – 1.35

22:45 "Интер" – "Фиорентина", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.45 – 4.90 – 6.90

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22:45 "Лечче" – "Брешия", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.80 – 4.20 – 4.20

22:45 "Сампдория" – "Дженоа"

Букмекеры: 2.60 – 3.30 – 2.90

22:45 "Торино" – "Верона"

Букмекеры: 2.40 – 3.40 – 3.10

Четверг, 23 июля

20:30 "Удинезе" – "Ювентус", ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 5.60 – 4.10 – 1.60

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22:45 "Лацио" – "Кальяри", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 1.50 – 4.60 – 6.60

Матчи чемпионата Италии в прямой трансляции можно смотреть на сервисе Oll.tv.

Таблица чемпионата Италии

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