Расписание, прогноз и результаты 37-го тура чемпионата Италии по футболу

Украинцы Руслан Малиновский и Евгений Шахов продолжают сражаться в своих клубах

Чемпионат Италии последним из национальных первенств ТОП-5 подойдет к финишу. На этой неделе команды Серии А проводят последние два тура и расставляют все точки над "і". 37-й тур запланирован на вторник и среду. Главной остается борьба за места со второго по четвертого, в которой участвует "Аталанта" украинца Руслана Малиновского. Напомним, Роналду принес досрочное чемпионство "Ювентусу" в матче с "Сампдорией".

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В нижней части турнирной таблицы "Лечче" украинского полузащитника Евгения Шахова и "Дженоа" ведут заочный спор за сохранение места в элите. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты и актуальная турнирная таблица.

Вторник, 28 июля

20:30 "Парма" – "Аталанта", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 6.90 – 5.20 – 1.40

22:45 "Интер" – "Наполи", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 2.05 – 3.75 – 3.60

Среда, 29 июля

20:30 "Лацио" – "Брешия", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.20 – 7.70 – 17.00

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20:30 "Сампдория" – "Милан", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 5.40 – 4.20 – 1.65

20:30 "Сассуоло" – "Дженоа"

Букмекеры: 2.40 – 3.65 – 2.90

20:30 "Удинезе" – "Лечче"

Букмекеры: 2.30 – 3.30 – 3.00

20:30 "Верона" – СПАЛ

Букмекеры: 1.50 – 4.50 – 6.30

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22:45 "Торино" – "Рома", ТВ: "Футбол 3"

Букмекеры: 5.10 – 4.30 – 1.65

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22:45 "Кальяри" – "Ювентус", ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 5.80 – 4.30 – 1.60

22:45 "Фиорентина" – "Болонья"

Букмекеры: 2.05 – 3.65 – 3.65

Таблица чемпионата Италии:

Матчи чемпионата Италии можно смотреть на платформе OLL.TV.

Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом:

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