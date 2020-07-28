Расписание, прогноз и результаты 37-го тура чемпионата Италии по футболу

Чемпионат Италии последним из национальных первенств ТОП-5 подойдет к финишу. На этой неделе команды Серии А проводят последние два тура и расставляют все точки над "і". 37-й тур запланирован на вторник и среду. Главной остается борьба за места со второго по четвертого, в которой участвует "Аталанта" украинца Руслана Малиновского. Напомним, Роналду принес досрочное чемпионство "Ювентусу" в матче с "Сампдорией".
В нижней части турнирной таблицы "Лечче" украинского полузащитника Евгения Шахова и "Дженоа" ведут заочный спор за сохранение места в элите. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты и актуальная турнирная таблица.
Вторник, 28 июля
20:30 "Парма" – "Аталанта", ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 6.90 – 5.20 – 1.40
22:45 "Интер" – "Наполи", ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 2.05 – 3.75 – 3.60
Среда, 29 июля
20:30 "Лацио" – "Брешия", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.20 – 7.70 – 17.00
20:30 "Сампдория" – "Милан", ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 5.40 – 4.20 – 1.65
20:30 "Сассуоло" – "Дженоа"
Букмекеры: 2.40 – 3.65 – 2.90
20:30 "Удинезе" – "Лечче"
Букмекеры: 2.30 – 3.30 – 3.00
20:30 "Верона" – СПАЛ
Букмекеры: 1.50 – 4.50 – 6.30
22:45 "Торино" – "Рома", ТВ: "Футбол 3"
Букмекеры: 5.10 – 4.30 – 1.65
22:45 "Кальяри" – "Ювентус", ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 5.80 – 4.30 – 1.60
22:45 "Фиорентина" – "Болонья"
Букмекеры: 2.05 – 3.65 – 3.65
Таблица чемпионата Италии:
Матчи чемпионата Италии можно смотреть на платформе OLL.TV.
Смотрите, как "Ювентус" обыграл "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом:
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