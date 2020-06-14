"Реал" – "Эйбар": онлайн-трансляция матча вернувшейся Ла Лиги

Сегодня мадридский "Реал" проведет первый матч после трехмесячного перерыва, вызванного жестким карантином из-за пандемии коронавируса. Соперник – скромный "Эйбар", матч пройдет на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде и начнется 20:30 по киевскому времени. Мы проводим текстовый онлайн матча с яркими фото и комментариями ключевых эпизодов.

"Реал" – "Эйбар"

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В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" занимает второе место и отстает от "Барселоны" на 5 очков, которые в случае сегодняшней победы превратятся в два ("Барса" свой матч 28 тура сыграла вчера – победа над "Мальоркой" 4:0). Вообще, результаты "Реала" в последнее время ухудшились – после 21 матча без поражений на стыке 2019-2020 годов команда в последних пяти матчах потерпела три поражения, по разу сыграв вничью и проиграв.

"Эйбар" ведет борьбу за выживание в Ла Лиге – команда занимает 16-е место, пока дающее право остаться в высшем дивизионе, но до "зоны вылета" – всего два очка.

Аналитики букмекерских контор ставят на хозяев поля. Коэффициент на победу "Реала" составляет всего 1.20, тогда как на ничью – 7.20, а на победу "Эйбара" – 14.50.

В Лиге чемпионов до наступления жесткого карантина "Реал" успел сыграть первый матч 1/8 финала против "Манчестер Сити" – проиграл 1:2 на своем поле. Ответная игра пока не состоялась. Обзор первого матча "Реал" – "МанСити":

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