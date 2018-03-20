"Реал" готов заплатить 60 миллионов за вратаря, дважды пропустившего от "Шахтера"

Алисон также входит в сферу интересов "Ливерпуля"

Мадридский "Реал" готов заплатить 60 миллионов евро за голкипера "Ромы" Алисона Бекера, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, "сливочные" планируют заключить с 25-летним бразильским футболистом контракт, который будет рассчитан на пять лет. При этом "Реал" готов увеличить Алисону нынешнюю зарплату в два раза.

Об интересе "Реала" к Алисону сообщалось в феврале. Голкипер также входит в сферу интересов английского "Ливерпуля".

В текущем сезоне итальянской Серии А Алисон принял участие в 29 матчах и пропустил 23 гола.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" пересекалась с донецким "Шахтером". В первом матче в Харькове "горняки" дважды огорчили Алисона, а "Шахтер" одержал волевую победу – 2:1. В воротах вратаря сборной Бразилии отличились Факундо Феррейра и Фред.

В ответном матче "Рома" одержала минимальную победу и по сумме двух матчей вышла в следующий раунд. Единственный мяч забил форвард Эдин Джеко.

По результатам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов "Рома" сыграет с "Барселоной".