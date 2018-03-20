"Реал" готов заплатить 60 миллионов за вратаря, дважды пропустившего от "Шахтера"

Сегодня, 20:46

Алисон также входит в сферу интересов "Ливерпуля"

Алисон. Фото AFP
Алисон. Фото AFP

Мадридский "Реал" готов заплатить 60 миллионов евро за голкипера "Ромы" Алисона Бекера, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, "сливочные" планируют заключить с 25-летним бразильским футболистом контракт, который будет рассчитан на пять лет. При этом "Реал" готов увеличить Алисону нынешнюю зарплату в два раза.

Об интересе "Реала" к Алисону сообщалось в феврале. Голкипер также входит в сферу интересов английского "Ливерпуля".

В текущем сезоне итальянской Серии А Алисон принял участие в 29 матчах и пропустил 23 гола.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" пересекалась с донецким "Шахтером". В первом матче в Харькове "горняки" дважды огорчили Алисона, а "Шахтер" одержал волевую победу – 2:1. В воротах вратаря сборной Бразилии отличились Факундо Феррейра и Фред.

В ответном матче "Рома" одержала минимальную победу и по сумме двух матчей вышла в следующий раунд. Единственный мяч забил форвард Эдин Джеко.

По результатам жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов "Рома" сыграет с "Барселоной".
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