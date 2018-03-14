Видеообзор матча "Рома" – "Шахтер" – 1:0 в Лиге чемпионов

Итальянская "Рома" дома нанесла поражение украинскому "Шахтеру" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч пробилась в следующую стадию турнира. Наш сайт проводил текстовый онлайн матча "Рома" – "Шахтер". На стадионе присутствовали 47 693 зрителя.

Ответная встреча, прошедшая во вторник в Риме, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Ромы". Гол на 52-й минуте забил Эдин Джеко. На 79-й минуте с поля был удален игрок "Шахтера" Иван Ордец.

Первая игра в Харькове закончилась со счетом 2:1 в пользу "горняков", но благодаря голу на выезде в следующий этап вышла "Рома".

"Рома" – "Шахтер" – 1:0 (0:0)

Гол: Джеко (52)

Желтые карточки: Флоренци (39), Манолас (54) – Степаненко (71), Фред (76), Феррейра (80)

Удаление: Ордец (79)

В параллельном матче "Севилья" сотворила сенсацию в Манчестере и вышла в 1/4 Лиги чемпионов. После нулевой ничьей на своем поле испанцы на выезде обыграли англичан со счетом 2:1.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта в швейцарском Ньоне.