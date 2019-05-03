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"Реал" после позора, "Барса" – после титула: расписание всех матчей 36-го тура испанской Ла Лиги

3 мая, 12:12

Команда Зидана сыграет дома с "Вильярреалом", а чемпионы из Каталонии едут в гости к "Сельте"

Фото: AFP

В этот уикенд в Испании состоятся матчи 36-го тура Ла Лиги, которая еще на прошлых выходных обрела досрочного чемпиона. Обыграв тогда "Леванте", "Барселона" стала недостижимой для своих преследователей. Вообще, в Примере уже определился весь пьедестал почета. Второе место уже никуда не денется от "Атлетико", а третье – от "Реала". Тем не менее именно за "Реалом" крайне интересно понаблюдать в поединке предстоящего тура с "Вильярреалом" после того, как Королевский клуб потерпел позорное поражение от худшей, на тот момент, команды Испании "Райо Вальекано" со счетом 0:1. Напомним, после той встречи тренер "Райо" заявил, что "теперь можно и умирать", а коуч "сливочных" Зинедин Зидан признал, что "Реал" -  просто ноль".

Пятница, 3 мая

22:00 "Севилья" - "Леганес"

Суббота, 4 мая

14:00 "Леванте" - "Райо Вальекано"

17:15 "Эспаньол" – "Атлетико"

19:30 "Алавес" – "Реал Сосьедад"

21:45 "Сельта" - "Барселона"

Воскресенье, 5 мая

13:00 "Хетафе" – "Жирона"

15:00 "Эйбар" – "Бетис"

17:15 "Реал" - "Вильярреал"

19:30 "Вальядолид" – "Атлетик"

Турнирная таблица чемпионата Испании:

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид

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Сегодня|Спорт

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