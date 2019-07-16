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"Реал" повесил ценник на Бейла: можно купить четверых Ярмоленко

16 июля, 20:27

Испанский клуб намерен избавиться от дорогостоящего валлийца

Гарет Бейл
Гарет Бейл. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" готов продать этим летом валлийского вингера Гарета Бэйла, сообщает ESPN. По сведениям издания, королевский клуб расстанется с 30-летним футболистом, если за него предложат не менее 80 миллионов евро. Для сравнения, в прошлом году Вест Хэм" заплатил за Андрея Ярмоленко 20 миллионов евро. Кстати, сегодня появилась информация, что лондонский "Тоттенхэм" готов вернуть валлийца за 60 миллионов, но часть зарплаты ему все равно будет выплачивать "Реал". Впрочем, агент футболиста даже не стал комментировать слухи, назвав их "чепухой".

Сам Бэйл хочет остаться в команде, поскольку чувствует поддержку со стороны президента "бланкос" Флорентино Переса. Тем не менее, игрок не входит в планы тренерского штаба "Реала". Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года.

Ранее мы писали, что Бейл выставил жесткий ультиматум руководству "Реала". Валлиец излил душу одноклубникам в раздевалке после заключительного матча "сливочных" в этом сезоне.

Также сообщалось, что в "Реале" придумали подлый план, чтобы вынудить Бейла покинуть команду. Валлийский футболист намерен отработать контракт до конца, что не устраивает руководство "Реала".

Напомним, что "Реал" готовится снова отправить украинского вратаря в аренду: на этот раз в "Бетис". Десятая команда чемпионата Испании хочет арендовать Андрея Лунина, права на которого принадлежат "Реалу". В прошлом сезоне "Бетис" финишировал десятым в испанской Ла Лиге. Прошлый сезон Лунин провел в аренде в "Леганесе", где сыграл всего в пяти поединках.


Андрей Лунин и его сейвы в сборной. Instagram игрока

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Тег футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Гарет Бейл

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Источник:

soccernews.ru

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