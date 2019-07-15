"Реал" готовится снова отправить украинского вратаря в аренду: на этот раз в "Бетис"

Десятая команда чемпионата Испании хочет арендовать Андрея Лунина, права на которого принадлежат "Реалу"

Сейчас Андрей Лунин тренируется с "Реалом". Фото: Instagram

Украинский вратарь Андрей Лунин, несмотря на недавний уход из "Реала" сына Зидана 21-летнего Луки, скорее всего, не получит шанс закрепиться в мадридском клубе. По данным Cadena Ser, другой представитель высшего дивизиона чемпионата Испании "Бетис" заинтересован в услугах украинского голкипера. Кейлор Навас решил остаться в "Реале" и теперь "Королевский" клуб вынужден искать варианты аренды для Андрея.

Более того, по информации источника, представители "Бетиса" и "Реала" уже вступили в переговоры по аренде украинца. Андалусийский клуб недавно расстался со своим основным голкипером Пау Лопесом и перед стартом нового сезона активно ищет ему замену.

В прошлом сезоне "Бетис" финишировал десятым в испанской Ла Лиге. Прошлый сезон Лунин провел в аренде в "Леганесе", где сыграл всего в пяти поединках.

Напомним, не далее как в июне Лунин был признан лучшим вратарем молодежного ЧМ. Украинский кипер получил золотую перчатку по итогам триумфального для нашей сборной мундиаля на полях Польши.

Как молодежную сборную Украины встречали на родине

Как мы писали ранее, 74 тысячи фанатов "Реала" выступили против "папусика Зидана" из-за Лунина. В опросе ведущего испанского издания Marca, кто должен стать вторым голкипером "Реала" на сезон 2019/20, с огромным отрывом победил украинец. За украинского вратаря проголосовали 59 процентов респондентов, то есть 74 тысячи фанатов, тогда как сын Зинедина Зидана, Люка, набрал лишь 17 процентов голосов.

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