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"Реал" повторил антирекорд по разгромным поражениям

Сегодня, 13:07

В Кубке Испании мадридский клуб на своем поле был уничтожен "Барселоной"

"Реал" разгромлен "Барсой"
"Реал" разгромлен "Барсой". Фото: AFP
"Реал" повторил антирекорд по разгромным поражениям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7c0/e38/5c77c0e384e74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7c0/e38/5c77c0e384e74.jpg Футбол В Кубке Испании мадридский клуб на своем поле был уничтожен "Барселоной"

Мадридский "Реал" крупно проиграл "Барселоне" (0:3) в ответном поединке полуфинала Кубка Испании и покинул розыгрыш турнира. Первая встреча завершилась вничью – 1:1.

Для "бланкос" это уже пятое разгромное поражение в текущем сезоне. Ранее мадридцы уступили в чемпионате "Эйбару" - 0:3, "Барселоне" - 1:5, "Севилье" - 0:3 и ЦСКА (в Лиге чемпионов) - 0:3.

Таким образом, "Королевский клуб" второй раз в истории одержал пять поражений за сезон и повторил личный антирекорд 22-летней давности.

Обзор матча "Реал" – "Барселона":

В сезоне 1995/96 Реал также потерпел пять крупных поражений. Тогда обидчиками "сливочных" были: "Депортиво" (в Суперкубке – 0:3 и в чемпионате – 0:3), "Эспаньол" (в Кубке – 1:4), "Барселона" (в чемпионате – 0:3), "Тенерифе" (в чемпионате – 0:3).

В субботу, 2 марта "Реал" попытается взять реванш у своего извечного соперника. Матч "Реал" – "Барселона", в рамках 26-го тура чемпионата Испании состоится на "Сантьяго Бернабеу", начало в 21:45 по киевскому времени.

Превью к матчу "Реал" – "Барселона":

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Тег футбол, чемпионат Испании, Реал Мадрид, кубок Испании, антирекорд

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Football.ua

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