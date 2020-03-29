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"Реал" предложил "Манчестер Юнайтед" купить у него молодого игрока за 500 миллионов евро

29 марта, 22:17

Вадим Авдасев

Федерико Вальверде стал лучшим игроком финального матча за Суперкубок Испании

Стало известно, что минувшей зимой английский "Манчестер Юнайтед" предпринимал попытку купить молодого полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде. По информации Diario Madridista, руководство испанского гранда отказывалось продавать уругвайца, а когда "красные дьяволы" все же запросили цену, то "сливочные" выставили... 500 миллионов евро. Как оказалось, сумма в полмиллиарда – это "клаусура" Федерико. То есть, цена, за которую клуб обязан его отпустить. Это прописано в контракте 20-летнего футболиста.

Напомним, Федерико Вальверде признали лучшим игроком финала Суперкубка Испании, хотя в дуэли с "Атлетико" и заработал красную карточку.

Естественно, что боссы "МЮ" не восприняли такую сумму всерьез и быстро свернули переговоры с неуступчивыми мадридцами. В сезоне 2019/2020 Вальверде называют открытием чемпионата Испании и даже одним лидеров "Реала". На его счету 32 матча и два забитых мяча во всех турнирах.

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В 2016 году "Реал" купил 16-летнего уругвайца Вальверде за 5 миллионов.

Смотрите, "Реал" обыгрывал в Бельгии "Брюгге" в Лиге чемпионов

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Манчестер Юнайтед Реал Мадрид трансфер Федерико Вальверде

Источник: isport.ua

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