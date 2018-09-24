"Реал" презентовал стадион, который будет приносить 150 млн евро в год

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес презентовал проект реконструкции знаменитого стадиона "Сантьяго Бернабеу". Арена, открытая в 1947 году и четырежды подвергавшаяся перестройке (в 1982-м, 1993-м, 2001-м и 2011 годах), сейчас вмещает 81 044 зрителя.

"Наш план был одобрен в мае 2017 года. Это окончательно дает нам свободу действий по реконструкции стадиона. Теперь мы должны провести тендер на работы и утвердить предложение о финансировании. Надеемся, что работы начнутся в начале следующего года, и, по оценкам, они продлятся три с половиной года. Стоимость работ должна была составить 400 миллионов евро, но изменение проекта для соблюдения новых требований Мадридского суда привело к увеличению суммы до 525 миллионов евро. Новый стадион будет приносить нам 150 миллионов евро каждый год", – рассказал Флорентино Перес.

Сообщается, что обновленный "Бернабеу" получит раздвижную крышу, которая будет открываться за 15 минут, и еще одну трибуну на три тысячи мест. При этом крышу поднимут до 60 метров, что сделает арену "Реала" самым высоким стадионом в Европе наряду с "Крестовским" в Санкт-Петербурге. Кроме того, обновят и клубный музей Королевского клуба, ежегодно принимающий до 1,5 миллиона посетителей.

Ранее мы писали, что стадионы ЧМ-2018 начали разрушаться, не дождавшись конца турнира.