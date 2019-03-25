"Реал" собирается купить Килиана Мбаппе за 280 млн евро

Мадридский клуб планирует две суперпокупки в летнее трансферное окно

Мбаппе дорого обойдется "Реалу". Фото: AFP

"Реал" собирается купить Килиана Мбаппе за 280 млн евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8db/db8/5c98dbdb884c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8db/db8/5c98dbdb884c6.jpg 2019-03-25T15:48:12+02:00 Футбол Мадридский клуб планирует две суперпокупки в летнее трансферное окно

"Реал" намерен летом приобрести у "Пари Сен-Жермен" нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщает France Football, мадридский клуб будет готов заплатить за 20-летнего чемпиона мира в составе сборной Франции рекордные в истории футбола деньги – 280 млн евро (на данный момент самым дорогим трансфером в истории является переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" летом 2017 года за 222 млн евро).

В сезоне-2018/19 Мбаппе забил 31 гол в 35 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

Другой трансферной целью "Реала" на лето, по информации Marca, является нападающий "Ливерпуля" Садио Мане. Ранее France Football сообщал, что "Реал" договорился с "Ливерпулем" о переходе Мане летом 2018 года, но тогда трансфер сорвался из-за ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера мадридского клуба.

В текущем сезоне 26-летний сенегалец забил 20 голов, 17 из них в Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что руководство "Реала" готово выделить вернувшемуся на пост главного тренера Зидану более 350 млн евро на трансферы.

Напомним, что сегодня состоится отборочный матч Евро-2020 между национальными сборными Люксембурга и Украины. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Люксембург – Украина.

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