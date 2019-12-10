Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

"Реал" в ярости и готов обратно вернуть Лунина в команду

10 декабря, 09:38

Украинский кипер в скором времени сможет конкурировать с Куртуа

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: ФК Вальядолид

Украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин может вернуться в "Реал".

Читайте также: в ТОП-100 самых популярных украинских спортсменов всего 29 процентов женщин – полный рейтинг

Мадридцы всерьез рассматривают вариант с возвращением 20-летнего футболиста в январе. В соглашении между клубами нет пункта, по которому "Вальядолид" мог бы заблокировать это решение.

Реклама

Вратарь Андрей Лунин

Вратарь Андрей Лунин / Фото: Reuters

В тренде
Россия отстранена от Олимпиад и чемпионатов мира на четыре года
Россия на четыре года осталась без международных соревнований

"Реал" учтет, сможет ли Лунин адаптироваться в новой команде, если придет по ходу сезона. Со "сливочными" уже контактировали по поводу возможного трансфера украинского голкипера зимой.

Лунин перешел в "Вальядолид" летом, но до сих пор не дебютировал. Главный тренер Серхио Гонсалес Сориано говорил, что футболист получит игровую практику в Кубке Испании. Ближайший матч состоится против "Толосы" 18 декабря.

Ранее мы писали, что в Украине прошло награждение "Футбольные звезды Украины", где Лунин претендовал на звание лучшего украинского легионера в Европы, но им стал полузащитник "МанСити" Александр Зинченко.

Смотрите также тренировку Андрея Лунина в сборной Украины

Андрей Лунин и его сейвы в сборной. Instagram игрока

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Испании Реал Мадрид Вальядолид Андрей Лунин

Источник: AS.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из
Онлайн жеребьевки Евро-2020: сборная Украины получила в соперники Австрию и одного из "квалифайеров"Футбол
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала соперников по группе на Евро-2020Футбол
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера
Конфликт из-за Ярмоленко: тренера "Вест Хэма" могут уволить за то, что украинец "ходит пешком"Футбол
"Бавария" проиграла "Байеру" и другие "зарубы": результаты 13-го тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...