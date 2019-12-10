"Реал" в ярости и готов обратно вернуть Лунина в команду

Украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин может вернуться в "Реал".
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Мадридцы всерьез рассматривают вариант с возвращением 20-летнего футболиста в январе. В соглашении между клубами нет пункта, по которому "Вальядолид" мог бы заблокировать это решение.
"Реал" учтет, сможет ли Лунин адаптироваться в новой команде, если придет по ходу сезона. Со "сливочными" уже контактировали по поводу возможного трансфера украинского голкипера зимой.
Лунин перешел в "Вальядолид" летом, но до сих пор не дебютировал. Главный тренер Серхио Гонсалес Сориано говорил, что футболист получит игровую практику в Кубке Испании. Ближайший матч состоится против "Толосы" 18 декабря.
Ранее мы писали, что в Украине прошло награждение "Футбольные звезды Украины", где Лунин претендовал на звание лучшего украинского легионера в Европы, но им стал полузащитник "МанСити" Александр Зинченко.
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