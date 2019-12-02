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Бывший талисман "Манчестер Сити" – лучший украинский легионер 2019 года

2 декабря, 21:34

В прошлом сезоне с "горожанами" Александр Зинченко выиграл все главные трофеи Англии

Андрей Шевченко и Александр Зинченко

Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: Instagram

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который сегодня вернулся к тренировкам после травмы, был признан лучшим украинским легионером на церемонии вручения национального "Золотого мяча" в Киеве. В прошлом сезоне вместе с "горожанами" он выиграл все крупные турниры Англии – стал чемпионом Премьер-лиги, а также взял Кубок лиги и Кубок страны.

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Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Instagram

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Долгое время Зинченко считался фартовым для "МанСити" – только он выходил на поле, и команда неизменно не проигрывала. Но в октябре у 22-летнего украинца возникли проблемы с коленом, и он перенес операцию. В нынешнем сезоне АПЛ Александр провел 7 матчей, а также сыграл в 7-ми матчах за сборную Украины в квалификации к Евро-2020.
Ранее мы сообщали, что два украинца будут бороться с Зинченко за место в "Манчестер Сити". Защитник донецкого "Шахтера", 23-летний Николай Матвиенко и 20-летний Виталий Миколенко из "Динамо" попали в сферу интересов "горожан".

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Мы уже писали, что лучшим тренером Украины стал Андрей Шевченко. 43-летний наставник национальной сборной обошел Александра Петракова, под руководством которого молодежная сборная страны выиграла титул чемпионов мира среди 20-летних, а также коуча луганской "Зари" Виктора Скрипника.

Смотрите также, как Александр Зинченко забивал в матче Украина – Нигерия

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Манчестер Сити легионер Александр Зинченко лучший футболист

Источник: Сегодня|Спорт

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