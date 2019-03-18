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Рекорд на женском футболе: матч в Испании собрал 60 тысяч болельщиков

Сегодня, 13:28

Поединок "Атлетико" и "Барселоны" вошел в историю женского клубного футбола

Аншлаг на "Ванда Метрополитано"
Аншлаг на "Ванда Метрополитано". Фото: Twitter
Рекорд на женском футболе: матч в Испании собрал 60 тысяч болельщиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f80/e72/5c8f80e721c49.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f80/e72/5c8f80e721c49.jpg Футбол Поединок "Атлетико" и "Барселоны" вошел в историю женского клубного футбола

На матче чемпионата Испании среди женских команд "Атлетико" (Мадрид) – "Барселона" был установлен рекорд посещаемости. Встреча проходила на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде и завершилась со счетом – 2:0 в пользу гостей. Игру посетили 60 739 болельщиков. Этот показатель стал рекордным для мирового женского клубного футбола.

Общий рекорд посещаемости для женского футбола был установлен в финале чемпионата мира 1999 года. Матч сборных США и Китай, проходивший в Лос-Анджелесе, собрал 90 185 человек.

После этой победы "Барселона" сократила отставание от лидирующего в турнирной таблице "Атлетико" до трех очков. До конца чемпионата командам осталось сыграть по 6 матчей.

Ранее владелец румынского футбольного клуба "Стяуа" Джиджи Бекали выступил против развития женского футбола.

"Как женщина может играть в футбол? Она не создана для этого. Ее тело не создано для этого. Женщина была создана, чтобы быть красивой, чтобы привлекать мужчин. Женский футбол – это идеи дьявола", – заявил Бекали.

Напомним, что победительница финала Лиги чемпионов в Киеве признана лучшей футболисткой года.

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Тег Барселона, женский футбол, чемпионат Испании, Атлетико Мадрид

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sport24.ru

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