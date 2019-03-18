Рекорд на женском футболе: матч в Испании собрал 60 тысяч болельщиков
Поединок "Атлетико" и "Барселоны" вошел в историю женского клубного футбола
На матче чемпионата Испании среди женских команд "Атлетико" (Мадрид) – "Барселона" был установлен рекорд посещаемости. Встреча проходила на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде и завершилась со счетом – 2:0 в пользу гостей. Игру посетили 60 739 болельщиков. Этот показатель стал рекордным для мирового женского клубного футбола.
Общий рекорд посещаемости для женского футбола был установлен в финале чемпионата мира 1999 года. Матч сборных США и Китай, проходивший в Лос-Анджелесе, собрал 90 185 человек.
После этой победы "Барселона" сократила отставание от лидирующего в турнирной таблице "Атлетико" до трех очков. До конца чемпионата командам осталось сыграть по 6 матчей.
Ранее владелец румынского футбольного клуба "Стяуа" Джиджи Бекали выступил против развития женского футбола.
"Как женщина может играть в футбол? Она не создана для этого. Ее тело не создано для этого. Женщина была создана, чтобы быть красивой, чтобы привлекать мужчин. Женский футбол – это идеи дьявола", – заявил Бекали.
Напомним, что победительница финала Лиги чемпионов в Киеве признана лучшей футболисткой года.
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