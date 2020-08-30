Рекорд в украинском футболе: в матче Кубка страны сыграл 54-летний играющий президент клуба

В профессиональном футболе Лиховидов дебютировал только в 45 лет

В матче первого предварительного раунда Кубка Украины между симферопольской "Таврией" и "Реал Фарма" (2:1) был установлен возрастной рекорд украинского футбола. Играющий президент одесского клуба Николай Лиховидов вышел на поле в возрасте 54 года, 7 месяцев, 4 дня. Спустя 29 минут он был заменен, сообщает официальный сайт "Реал Фарма".

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Интересно, что в более молодом возрасте Лихвидов никогда не играл на профессиональном уровне. Как пишется на официальном сайте клуба в разделе о руководстве, Николай играл в футбольной команде за сборную университета. С 1990 по 1993-й, тренировал футбольную команду Мединститута, параллельно играл за городские команды и команды района.

Николай Лиховидов. Фото: real-farma.com.ua

Лишь в 2011 году, в возрасте 45 лет, Лихвидов дебютировал в профессиональном футболе, сыграв в матче Второй лиги Украины.

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Все результаты Кубка Украины в воскресенье:

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"Олимпия Савинцы" – "Горняк-Спорт" – 1:2

"Эпицентр Дунаевцы" – "Карпаты" – 4:0

Ранее мы писали, что другой матч Кубка Украины не состоялся из-за поломки автобуса. Футболисты "Чернигова" по техническим причинам не смогли приехать в Винницу на поединок с "Нивой".

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