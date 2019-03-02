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Революция в футболе: игрокам атакующей команды запретят становиться в стенку

Сегодня, 21:12

IFAB внесет изменения в правила при штрафных ударах, пенальти и заменах

К стенке нельзя будет приближаться ближе чем на метр
К стенке нельзя будет приближаться ближе чем на метр. Фото: AFP
Революция в футболе: игрокам атакующей команды запретят становиться в стенку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ad4/798/5c7ad4798e7f0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ad4/798/5c7ad4798e7f0.jpg Футбол IFAB внесет изменения в правила при штрафных ударах, пенальти и заменах

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) подготовил изменения в футбольных правилах, сообщает пресс-служба организации. 

Наиболее существенным станет изменение правил установки стенки. Футболистам атакующей команды запретят вставать в стенку, таким образом, мешать игрокам обороны и создавать пространства для мяча. По новым правилам игрокам атаки запретят находиться ближе, чем на 1 метр от стенки.

Еще одним существенным изменением станет ужесточение правил игры рукой. В частности, будет запрещено ненамеренное касание рукой мяча при забивании гола или создании голевого момента.

Также при определенных обстоятельствах для экономии времени игрокам разрешат уходить за ближайшую боковую или лицевую линию при заменах, будет уточнен порядок предъявления карточек официальным представителям команды во время матча.  Кроме того, будет подкорректировано правило поведения для вратарей при исполнении пенальти – им достаточно будет держать одну ногу на линии ворот.

Напомним, что сегодня в чемпионате Испании пройдет эль-класико: онлайн матча "Реал" – "Барселона".

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Тег футбол, правила, нападающий

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СЭ

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