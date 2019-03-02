Онлайн матча "Реал" – "Барселона" 2 марта
Текстовая трансляция главного поединка чемпионата Испании
Второй раз за неделю "Сантьяго Бернабеу" будет принимать главный матч Испании. В 26 туре Ла Лиги в гости к "Реалу" снова пожалует "Барселона". Посреди недели команды встречались в Кубке Испании и тогда "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 3:0. Это было второе крупное поражение "Королевского клуба" от каталонцев и в целом пятое в сезоне.
В турнирной таблице между командами пропасть в девять очков. Каталонцы лидируют – 57, мадридцы на третьем месте – 48, между ними "Атлетико" – 50.
В сегодняшнем поединке букмекеры считают фаворитом каталонский клуб. Котировки на победу "Барселоны" – 2.40, на победу "Реала" – 2.50, на ничью – 3.75.
Начало матча "Реал" – "Барселона" – в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию испанского эль-класико.
АНОНС МАТЧА "РЕАЛ" – "БАРСЕЛОНА"
"РЕАЛ" – "БАРСЕЛОНА" – 0:0
Интересно, что испанское издание AS опубликовало у себя в соцсетях фотографии футболистов испанского чемпионата, на которых игроки напоминают знаменитых представителей мира культуры и политики. Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос был сравнён с бывшим руководителем СССР Иосифом Сталиным.
Напомним, что для удобства болельщиков в Испании больше не будут проводить матчи чемпионата по понедельникам.
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