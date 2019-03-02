Онлайн матча "Реал" – "Барселона" 2 марта

Текстовая трансляция главного поединка чемпионата Испании

Онлайн матча "Реал" – "Барселона" 2 марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a30/fec/5c7a30fec37ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a30/fec/5c7a30fec37ee.jpg 2019-03-02T09:30:00+02:00 Футбол Текстовая трансляция главного поединка чемпионата Испании

Второй раз за неделю "Сантьяго Бернабеу" будет принимать главный матч Испании. В 26 туре Ла Лиги в гости к "Реалу" снова пожалует "Барселона". Посреди недели команды встречались в Кубке Испании и тогда "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 3:0. Это было второе крупное поражение "Королевского клуба" от каталонцев и в целом пятое в сезоне.

В турнирной таблице между командами пропасть в девять очков. Каталонцы лидируют – 57, мадридцы на третьем месте – 48, между ними "Атлетико" – 50.

В сегодняшнем поединке букмекеры считают фаворитом каталонский клуб. Котировки на победу "Барселоны" – 2.40, на победу "Реала" – 2.50, на ничью – 3.75.

Начало матча "Реал" – "Барселона" – в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн трансляцию испанского эль-класико.

АНОНС МАТЧА "РЕАЛ" – "БАРСЕЛОНА"

"РЕАЛ" – "БАРСЕЛОНА" – 0:0

Интересно, что испанское издание AS опубликовало у себя в соцсетях фотографии футболистов испанского чемпионата, на которых игроки напоминают знаменитых представителей мира культуры и политики. Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос был сравнён с бывшим руководителем СССР Иосифом Сталиным.

Напомним, что для удобства болельщиков в Испании больше не будут проводить матчи чемпионата по понедельникам.

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