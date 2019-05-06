Рейтинг популярности команд украинской Премьер-лиги в Instagram

У "Шахтера" и "Динамо" подписчиков больше, чем у остальных десяти клубов чемпионата Украины, вместе взятых

Все клубы Премьер-лиги представлены в Instagram.

Мы составили рейтинг популярности клубов украинской Премьер-лиги в самой динамичной социальной сети – Instagram. Все 12 представителей элитного дивизиона чемпионата Украины имеют в ней официальные "представительства". Первое место занимает лидер чемпионата Украины "Шахтер", на Instagram которого подписаны 226 тысяч фанатов. На втором месте "Динамо" с 162 тысячами болельщиков, на третьем – "Заря" – 28 тысяч. Отрыв первой двойки от остальных команд настолько велик, что в сумме 10 клубов не набирают столько подписчиков, сколько "Шахтер" или "Динамо". Пять команд пока не преодолели планку в 10 тысяч подписчиков – "Десна", "Львов", "Александрия", "Мариуполь" и "Арсенал".

Рейтинг популярности команд Премьер-лиги в Instagram, тыс подписчиков:

1 Шахтер 226 087 https://www.instagram.com/fcshakhtar 2 Динамо 162 420 https://www.instagram.com/fc_dynamo_kyiv 3 Заря 28 921 https://www.instagram.com/zoryaluhansk 4 Карпаты 19 916 https://www.instagram.com/fckarpaty 5 Олимпик 15 874 https://www.instagram.com/fcolympic_donetsk 6 Черноморец 13 414 https://www.instagram.com/chernomoretsfc 7 Ворскла 12 049 https://www.instagram.com/fcvp.official 8 Десна 9 126 https://www.instagram.com/desnafc 9 ПФК Львов 8 043 https://www.instagram.com/fclviv 10 Александрия 6 939 https://www.instagram.com/fcolexandria/ 11 Мариуполь 6 870 https://www.instagram.com/mariupolfc 12 Арсенал 5 912 https://www.instagram.com/arsenalkyiv

Ранее мы составили рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram по состоянию за май 2019 года. Лидирует Василия Ломаченко, который приближается к отметке в 1,5 миллиона подписчиков.

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