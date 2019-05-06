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Рейтинг популярности команд украинской Премьер-лиги в Instagram

6 мая, 20:18

У "Шахтера" и "Динамо" подписчиков больше, чем у остальных десяти клубов чемпионата Украины, вместе взятых

Все клубы Премьер-лиги представлены в Instagram
Все клубы Премьер-лиги представлены в Instagram.

Мы составили рейтинг популярности клубов украинской Премьер-лиги в самой динамичной социальной сети – Instagram. Все 12 представителей элитного дивизиона чемпионата Украины имеют в ней официальные "представительства". Первое место занимает лидер чемпионата Украины "Шахтер", на Instagram которого подписаны 226 тысяч фанатов. На втором месте "Динамо" с 162 тысячами болельщиков, на третьем – "Заря" – 28 тысяч. Отрыв первой двойки от остальных команд настолько велик, что в сумме 10 клубов не набирают столько подписчиков, сколько "Шахтер" или "Динамо". Пять команд пока не преодолели планку в 10 тысяч подписчиков – "Десна", "Львов", "Александрия", "Мариуполь" и "Арсенал".

Рейтинг популярности команд Премьер-лиги в Instagram, тыс подписчиков:

1Шахтер226 087https://www.instagram.com/fcshakhtar
2Динамо162 420https://www.instagram.com/fc_dynamo_kyiv
3Заря28 921https://www.instagram.com/zoryaluhansk
4Карпаты19 916https://www.instagram.com/fckarpaty
5Олимпик15 874https://www.instagram.com/fcolympic_donetsk
6Черноморец13 414https://www.instagram.com/chernomoretsfc
7Ворскла12 049https://www.instagram.com/fcvp.official
8Десна9 126https://www.instagram.com/desnafc
9ПФК Львов8 043https://www.instagram.com/fclviv
10Александрия6 939https://www.instagram.com/fcolexandria/
11Мариуполь6 870https://www.instagram.com/mariupolfc
12Арсенал5 912https://www.instagram.com/arsenalkyiv

Ранее мы составили рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram по состоянию за май 2019 года. Лидирует Василия Ломаченко, который приближается к отметке в 1,5 миллиона подписчиков.

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Сегодня|Спорт

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