Рейтинг популярности команд украинской Премьер-лиги в Instagram
У "Шахтера" и "Динамо" подписчиков больше, чем у остальных десяти клубов чемпионата Украины, вместе взятых
Мы составили рейтинг популярности клубов украинской Премьер-лиги в самой динамичной социальной сети – Instagram. Все 12 представителей элитного дивизиона чемпионата Украины имеют в ней официальные "представительства". Первое место занимает лидер чемпионата Украины "Шахтер", на Instagram которого подписаны 226 тысяч фанатов. На втором месте "Динамо" с 162 тысячами болельщиков, на третьем – "Заря" – 28 тысяч. Отрыв первой двойки от остальных команд настолько велик, что в сумме 10 клубов не набирают столько подписчиков, сколько "Шахтер" или "Динамо". Пять команд пока не преодолели планку в 10 тысяч подписчиков – "Десна", "Львов", "Александрия", "Мариуполь" и "Арсенал".
Рейтинг популярности команд Премьер-лиги в Instagram, тыс подписчиков:
|1
|Шахтер
|226 087
|https://www.instagram.com/fcshakhtar
|2
|Динамо
|162 420
|https://www.instagram.com/fc_dynamo_kyiv
|3
|Заря
|28 921
|https://www.instagram.com/zoryaluhansk
|4
|Карпаты
|19 916
|https://www.instagram.com/fckarpaty
|5
|Олимпик
|15 874
|https://www.instagram.com/fcolympic_donetsk
|6
|Черноморец
|13 414
|https://www.instagram.com/chernomoretsfc
|7
|Ворскла
|12 049
|https://www.instagram.com/fcvp.official
|8
|Десна
|9 126
|https://www.instagram.com/desnafc
|9
|ПФК Львов
|8 043
|https://www.instagram.com/fclviv
|10
|Александрия
|6 939
|https://www.instagram.com/fcolexandria/
|11
|Мариуполь
|6 870
|https://www.instagram.com/mariupolfc
|12
|Арсенал
|5 912
|https://www.instagram.com/arsenalkyiv
Ранее мы составили рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram по состоянию за май 2019 года. Лидирует Василия Ломаченко, который приближается к отметке в 1,5 миллиона подписчиков.
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