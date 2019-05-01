Шевченко потеснил Кличко в рейтинге украинских спортсменов в соцсетях

Рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram по состоянию за май 2019 года

Андрей Шевченко вышел на четвертое место в рейтинге. Фото: Instagram

Мы обновили наш ежемесячный рейтинг украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Лидер списка боксер Василий Ломаченко по сравнению с апрелем 2019 прибавил 63 тысячи подписчиков и первым из украинских атлетов приближается к отметке в полтора миллиона фанатов! Если Василий сохранит темп, то может достичь этого результата уже в следующем нашем рейтинге.

Второй и третий спортсмены по популярности – Александр Усик и Александр Зинченко – набрали более 20 тысяч новых подписчиков и сохранили свои позиции. А вот Владимир Кличко опустился с четвертого на пятое место – его обошел обладатель "Золотого мяча" и главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко

В ТОП-10 один новичок – тяжелоатлет Алексей Торохтий, который набирает большое количество новых подписчиков благодаря своим обучающим видео. Уже традиционно, в ТОП-10 потеряли подписчиков только Коноплянка и Ярмоленко: наши футболисты по разным причинам не играют в своих клубах в Европе.

Много новых подписчиков появилось у боксера Александра Гвоздика, победившего Дуду Нгумбу в чемпионском поединке в США. Хорошо прибавил борец Жан Беленюк, завоевавший "золото" чемпионата Европы.

Рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram

№ спортсмен вид спорта май апрель 1 Василий Ломаченко бокс 1463 1400 2 Александр Усик бокс 658 637 3 Александр Зинченко футбол 575 550 4 Андрей Шевченко футбол 495 481 5 Владимир Кличко бокс 490 486 6 Элина Свитолина теннис 449 446 7 Евгений Коноплянка футбол 402 406 8 Алексей Торохтий тяжелая атлетика 295 - 9 Андрей Ярмоленко футбол 251 253 10 Дарья Белодед дзюдо 143 142 11 Юлия Левченко легкая атлетика 140 139 12 Святослав Михайлюк баскетбол 132 133 13 Андрей Лунин футбол 132 129 14 Марина Бех легкая атлетика 121 115 15 Анна Ризатдинова худ гимнастика 117 117 16 Александр Гвоздик бокс 91 83 17 Лилия Подкопаева спорт гимнастика 89 88 18 Анатолий Тимощук футбол 82 82 19 Жан Беленюк борьба 70 60 20 Виктор Цыганков футбол 65 64 21 Артем Милевский футбол 63 63 22 Виктория Мазур худ гимнастика 61 62 23 Виктор Коваленко футбол 60 60 24 Марта Костюк теннис 59 59 25 Ярослав Ракицкий футбол 58 50 26 Денис Беринчик бокс 55 53 27 Георгий Зантарая дзюдо 53 52 28 Иван Редкач бокс 52 48 29 Андрей Воронин футбол 48 48 30 Евгений Левченко футбол 46 47 31 Наталья Годунко худ гимнастика 46 - 32 Артем Кравец футбол 45 46 33 Станислав Горуна карате 44 39 34 Яна Беломоина велоспорт 43 44 35 Евгений Селезнев футбол 42 42 36 Анна Бессонова худ гимнастика 40 40 37 Алексей Лэнь баскетбол 40 40 38 Тарас Степаненко футбол 40 40 39 Николай Морозюк футбол 38 39 40 Андрей Пятов футбол 39 38 41 Анжелика Терлюга карате 39 36 42 Алена Дьяченко худ гимнастика 37 37 43 Денис Бойко футбол 38 37 44 Василий Вирастюк стронгмен 37 - 45 Даяна Ястремская теннис 37 36 46 Марина Мороз MMA 37 36 47 Сергей Спивак MMA 34 35 48 Марина Андриенко фитнес-бикини 34 34 49 Ирина Галай альпинизм 34 34 50 Николай Шапаренко футбол 34 33

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