Шевченко потеснил Кличко в рейтинге украинских спортсменов в соцсетях
Рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram по состоянию за май 2019 года
Мы обновили наш ежемесячный рейтинг украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Лидер списка боксер Василий Ломаченко по сравнению с апрелем 2019 прибавил 63 тысячи подписчиков и первым из украинских атлетов приближается к отметке в полтора миллиона фанатов! Если Василий сохранит темп, то может достичь этого результата уже в следующем нашем рейтинге.
Второй и третий спортсмены по популярности – Александр Усик и Александр Зинченко – набрали более 20 тысяч новых подписчиков и сохранили свои позиции. А вот Владимир Кличко опустился с четвертого на пятое место – его обошел обладатель "Золотого мяча" и главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко
В ТОП-10 один новичок – тяжелоатлет Алексей Торохтий, который набирает большое количество новых подписчиков благодаря своим обучающим видео. Уже традиционно, в ТОП-10 потеряли подписчиков только Коноплянка и Ярмоленко: наши футболисты по разным причинам не играют в своих клубах в Европе.
Много новых подписчиков появилось у боксера Александра Гвоздика, победившего Дуду Нгумбу в чемпионском поединке в США. Хорошо прибавил борец Жан Беленюк, завоевавший "золото" чемпионата Европы.
Рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram
|№
|спортсмен
|вид спорта
|май
|апрель
|1
|Василий Ломаченко
|бокс
|1463
|1400
|2
|Александр Усик
|бокс
|658
|637
|3
|Александр Зинченко
|футбол
|575
|550
|4
|Андрей Шевченко
|футбол
|495
|481
|5
|Владимир Кличко
|бокс
|490
|486
|6
|Элина Свитолина
|теннис
|449
|446
|7
|Евгений Коноплянка
|футбол
|402
|406
|8
|Алексей Торохтий
|тяжелая атлетика
|295
|-
|9
|Андрей Ярмоленко
|футбол
|251
|253
|10
|Дарья Белодед
|дзюдо
|143
|142
|11
|Юлия Левченко
|легкая атлетика
|140
|139
|12
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|132
|133
|13
|Андрей Лунин
|футбол
|132
|129
|14
|Марина Бех
|легкая атлетика
|121
|115
|15
|Анна Ризатдинова
|худ гимнастика
|117
|117
|16
|Александр Гвоздик
|бокс
|91
|83
|17
|Лилия Подкопаева
|спорт гимнастика
|89
|88
|18
|Анатолий Тимощук
|футбол
|82
|82
|19
|Жан Беленюк
|борьба
|70
|60
|20
|Виктор Цыганков
|футбол
|65
|64
|21
|Артем Милевский
|футбол
|63
|63
|22
|Виктория Мазур
|худ гимнастика
|61
|62
|23
|Виктор Коваленко
|футбол
|60
|60
|24
|Марта Костюк
|теннис
|59
|59
|25
|Ярослав Ракицкий
|футбол
|58
|50
|26
|Денис Беринчик
|бокс
|55
|53
|27
|Георгий Зантарая
|дзюдо
|53
|52
|28
|Иван Редкач
|бокс
|52
|48
|29
|Андрей Воронин
|футбол
|48
|48
|30
|Евгений Левченко
|футбол
|46
|47
|31
|Наталья Годунко
|худ гимнастика
|46
|-
|32
|Артем Кравец
|футбол
|45
|46
|33
|Станислав Горуна
|карате
|44
|39
|34
|Яна Беломоина
|велоспорт
|43
|44
|35
|Евгений Селезнев
|футбол
|42
|42
|36
|Анна Бессонова
|худ гимнастика
|40
|40
|37
|Алексей Лэнь
|баскетбол
|40
|40
|38
|Тарас Степаненко
|футбол
|40
|40
|39
|Николай Морозюк
|футбол
|38
|39
|40
|Андрей Пятов
|футбол
|39
|38
|41
|Анжелика Терлюга
|карате
|39
|36
|42
|Алена Дьяченко
|худ гимнастика
|37
|37
|43
|Денис Бойко
|футбол
|38
|37
|44
|Василий Вирастюк
|стронгмен
|37
|-
|45
|Даяна Ястремская
|теннис
|37
|36
|46
|Марина Мороз
|MMA
|37
|36
|47
|Сергей Спивак
|MMA
|34
|35
|48
|Марина Андриенко
|фитнес-бикини
|34
|34
|49
|Ирина Галай
|альпинизм
|34
|34
|50
|Николай Шапаренко
|футбол
|34
|33
Предыдущие рейтинги:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Шевченко потеснил Кличко в рейтинге украинских спортсменов в соцсетях". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"