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Шевченко потеснил Кличко в рейтинге украинских спортсменов в соцсетях

1 мая, 13:48

Рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram по состоянию за май 2019 года

Андрей Шевченко вышел на четвертое место в рейтинге
Андрей Шевченко вышел на четвертое место в рейтинге. Фото: Instagram

Мы обновили наш ежемесячный рейтинг украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Лидер списка боксер Василий Ломаченко по сравнению с апрелем 2019 прибавил 63 тысячи подписчиков и первым из украинских атлетов приближается к отметке в полтора миллиона фанатов! Если Василий сохранит темп, то может достичь этого результата уже в следующем нашем рейтинге.

Второй и третий спортсмены по популярности – Александр Усик и Александр Зинченко – набрали более 20 тысяч новых подписчиков и сохранили свои позиции. А вот Владимир Кличко опустился с четвертого на пятое место – его обошел обладатель "Золотого мяча" и главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко

В ТОП-10 один новичок – тяжелоатлет Алексей Торохтий, который набирает большое количество новых подписчиков благодаря своим обучающим видео. Уже традиционно, в ТОП-10 потеряли подписчиков только Коноплянка и Ярмоленко: наши футболисты по разным причинам не играют в своих клубах в Европе.

Много новых подписчиков появилось у боксера Александра Гвоздика, победившего Дуду Нгумбу в чемпионском поединке в США. Хорошо прибавил борец Жан Беленюк, завоевавший "золото" чемпионата Европы.

Рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram

спортсменвид спортамайапрель
1Василий Ломаченкобокс14631400
2Александр Усикбокс658637
3Александр Зинченкофутбол575550
4Андрей Шевченкофутбол495481
5Владимир Кличкобокс490486
6Элина Свитолинатеннис449446
7Евгений Коноплянкафутбол402406
8Алексей Торохтийтяжелая атлетика295-
9Андрей Ярмоленкофутбол251253
10Дарья Белодеддзюдо143142
11Юлия Левченколегкая атлетика140139
12Святослав Михайлюкбаскетбол132133
13Андрей Лунинфутбол132129
14Марина Бехлегкая атлетика121115
15Анна Ризатдиновахуд гимнастика117117
16Александр Гвоздикбокс9183
17Лилия Подкопаеваспорт гимнастика8988
18Анатолий Тимощукфутбол8282
19Жан Беленюкборьба7060
20Виктор Цыганковфутбол6564
21Артем Милевскийфутбол6363
22Виктория Мазурхуд гимнастика6162
23Виктор Коваленкофутбол6060
24Марта Костюктеннис5959
25Ярослав Ракицкийфутбол5850
26Денис Беринчикбокс5553
27Георгий Зантараядзюдо5352
28Иван Редкачбокс5248
29Андрей Воронинфутбол4848
30Евгений Левченкофутбол4647
31Наталья Годункохуд гимнастика46-
32Артем Кравецфутбол4546
33Станислав Горунакарате4439
34Яна Беломоинавелоспорт4344
35Евгений Селезневфутбол4242
36Анна Бессоновахуд гимнастика4040
37Алексей Лэньбаскетбол4040
38Тарас Степаненкофутбол4040
39Николай Морозюкфутбол3839
40Андрей Пятовфутбол3938
41Анжелика Терлюгакарате3936
42Алена Дьяченкохуд гимнастика3737
43Денис Бойкофутбол3837
44Василий Вирастюкстронгмен37-
45Даяна Ястремскаятеннис3736
46Марина МорозMMA3736
47Сергей СпивакMMA3435
48Марина Андриенкофитнес-бикини3434
49Ирина Галайальпинизм3434
50Николай Шапаренкофутбол3433

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Тег Андрей Шевченко, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Зинченко, рейтинг спортсменов

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