Результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы
На этом этапе могут сыграть сразу две украинские команды
Сегодня состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Команды будут пробиваться в групповой турнир двумя путями: отдельно сыграют клубы, вылетевшие из Лиги чемпионов и отдельно, пробившиеся в Лигу Европы. Матчи пройдут 9 и 16 августа
Путь чемпионов
"Лудогорец" (BUL) / "Видеотон" (HUN) – "Зриньски" (BIH) / "Валлетта" (MLT)
"Легия" (POL) / "Спартак" Трнава (SVK) – "Дюделанж" (LUX) / "Дрита" (KOS)
"Сутьеска" (MNE) / "Алашкерт" (ARM) – ЧФР (ROU) / "Мальме" (SWE)
"Олимпия" Любляна (SVN) / "Крузейдерс" (NIR) – БАТЭ (BLR) / ХИК (FIN)
"Шкендия" (MKD) / "Шериф" (MDA) – ФК "Санта-Колома" (AND) / "Валюр" (ISL)
"Корк Сити" (IRL) – "Селтик" (SCO) / "Русенборг" (NOR)
"Спартак" Юрмала (LVA) / "Ла-Фиорита" (SMR) – "Црвена Звезда" (SRB) / "Судува" (LTU)
"ТНС" (WAL) / "Линкольн Рэд Импс" (GIB) – "Астана" (KAZ) / "Митьюлланд" (DEN)
"Динамо" Загреб (CRO) / "Хапоэль" Беэр-Шева (ISR) – АПОЕЛ (CYP) / "Флора" (EST)
"Торпедо" Кутаиси (GEO) /"Викингур" (FRO) – "Кукес" (ALB)/"Карабах" (AZE)
Основной путь
"Тобол" (KAZ) / "Пюник" (ARM) – "Маккаби" Тель-Авив (ISR) / "Раднички" (SRB)
"Дунайска Стреда" (SVK) / "Динамо" Минск (BLR) – "Зенит" (RUS)
"Аякс" (NED) / "Штурм" (AUT) – "Дандолк" (IRL) / АЕК Ларнака (CYP)
"Санкт-Галлен" (SUI) / "Сарпсборг" (NOR) – "Риека" (CRO)
"Истанбул Башакшехир" (TUR) – "Абердин" (SCO) / "Бернли" (ENG)
"Заря" (UKR) – "Брага" (POR)
"Хапоэль" Хайфа (ISR) / "Хабнарфьордюр" (ISL) – "Аталанта" (ITA) / "Сараево" (BIH)
"Генк" (BEL) / "Фола" (LUX) – "Шахтер" Солигорск (BLR) / "Лех" (POL)
"Вииторул" (ROU) / "Витесс" (NED) – ПАОК (GRE) / "Базель" (SUI)
"Нордшелланд" (DEN) / АИК (SWE) – "Партизан" (SRB) / "Тракай" (LTU)
"Хиберниан" (SCO) / "Астерас" (GRE) – "Мольде" (NOR) / "Лячи" (ALB)
"Хайдук" (CRO) / "Славия" София (BUL) – "Рудар" Веленье (SVN) / "Стяуа" (ROU)
"Севилья" (ESP) / "Уйпешт" (HUN) – "Жальгирис" (LTU) / "Вадуц" (LIE)
"Сигма" (CZE) – "Кайрат" (KAZ) / "Алкмаар" (NED)
"Бальцан" (MLT) / "Слован" Братислава (SVK) – "Рапид" (AUT)
"Юргорден" (SWE) / "Мариуполь" (UKR) – "Вентспилс" (LVA) / "Бордо" (FRA)
ЦСКА София (BUL) / "Адмира" (AUT) – "Стяьрнан" (ISL) / "Копенгаген" (DEN)
"Олимпиакос" (GRE) – "Люцерн" (SUI)
"Осиек" (CRO) / "Рейнджерс" (SCO) – "Чихура" (GEO) / "Марибор" (SVN)
"Гурник" (POL) / "Тренчин" (SVK) – "Фейеноорд" (NED)
"Ягеллония" (POL) / "Риу Аве" (POR) – "Гент" (BEL)
"Спартак" Суботица (SRB) / "Спарта" Прага (CZE) – "Брондбю" (DEN)
"Уфа" (RUS) / "Домжале" (SVN) – "Гонвед" (HUN) / "Прогрес" (LUX)
"Б-36" (FRO) / "Бешикташ" (TUR) – ЛАСК (AUT) / "Лиллестрем" (NOR)
"Железничар" (BIH) / "Аполлон" Лимасол (CYP) – "Динамо" Брест (BLR) / "Атромитос" (GRE)
"РБ Лейпциг" (GER) / "Хэкен" (SWE) – "У Крайова" (ROU)
Ранее мы сообщали, что в следующем сезоне Лиги чемпионов будут изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.
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