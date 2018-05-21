Ринат Ахметов: "Это один из лучших "Шахтеров" за всю историю"

В эксклюзивном интервью программе "Великий футбол" с Александром Денисовым президент "Шахтера" Ринат Ахметов подвел итоги сезона для "горняков".

- Интрига была до последнего тура – практически до последнего тура. И это очень хорошо. Я люблю, чтобы мы всегда узнавали чемпиона в последнем туре и чтобы обязательно чемпионом был "Шахтер". Были сложности, были препятствия. Но самое главное – золото в наших руках, Кубок в наших руках. И с этим я всех и поздравляю. После зимы "Шахтер" играл просто великолепно. Я хочу сказать, что учитывая то, как играл "Шахтер" после зимы, я думаю, что, может быть, это даже один из самых лучших "Шахтеров" за всю его историю. Мы сыграли плохо только одну игру – с киевским "Динамо". Я имею ввиду, в матче чемпионата. Это был не тот "Шахтер", который я привык видеть. А все игры мы отыграли на самом высоком уровне. И что касается финала Кубка, как вы говорите, класс нашей команды виден.

У нас уже 12 кубков, у "Динамо" – 11. Мне это нравится. У "Динамо" чемпионств чуть-чуть больше, чем у нас, но мы когда конкурировать начали... Первые десять лет у "Динамо" не было, наверно, конкуренции. Когда потом появилась конкуренция, то, мне кажется, немножко мы тоже начали завоевывать трофеи. У нас есть Кубок УЕФА – у "Динамо" нет такого Кубка.

"Наполи", "Манчестер Сити", "Фейеноорд", группа смерти, "Шахтеру" уже нужно ехать на кладбище"... А "Шахтер" не поехал по той дороге, куда ему посоветовали. А "Шахтер" вышел из группы, достойно представлял наш клуб, наших болельщиков, нашу страну в Лиге чемпионов, и в итоге вышел в 1/8 и провел два великолепных матча с "Ромой". И все говорят: "Как жаль, как это несправедливо. Почему "Шахтер" не прошел дальше?". Я думаю, что в Лиге чемпионов мы играли даже лучше, чем в чемпионате Украины.

- С чем Вы это связываете?

- По качеству игры. Вы посмотрите, мы играли с "Манчестер Сити" на выезде. Посмотрите, пожалуйста, первый тайм, как мы играли на выезде против "Манчестер Сити" – очень хорошо. Это говорит о том, что у нашей команды есть огромный потенциал. Команда у нас – сильная, игроки у нас – сильные, тренер у нас – сильный, тренерский штаб – сильный, и клуб – амбициозный. И я убежден, что у нас яркое будущее. Я хочу поздравить всех наших поклонников с завоеванием золотых медалей чемпионата Украины и Кубка.

И хочу сказать огромное спасибо всем: болельщикам, прежде всего, тренерскому штабу во главе с Паулу Фонсекой и всей нашей футбольной семье – Сергею Палкину, массажистам, медикам, скаутам. У нас большая семья. И все каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду работают на золото. Огромное всем спасибо, и в этих медалях – огромная заслуга каждого. Всем спасибо.

Ранее президент "Шахтера" Ринат Ахметов сообщил о продлении контракта с тренером команды Паулу Фонсекой.