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"Ривер Плейт" в третий раз в истории стал обладателем Суперкубка Южной Америки

31 мая, 13:39

Арендованный у "Карпат" Хорхе Карраскаль весь матч просидел ан лавке запасных

Фото: AFP

"Ривер Плейт" в третий раз в истории стал обладателем Суперкубка Южной Америки. В ответном матче аргентинская команда дома разгромила бразильский "Атлетико Паранаэнсе" со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме. На 65-й минуте Игнасио Фернандес не реализовал пенальти, но добил мяч в сетку. Еще два гола были забиты в компенсированное время – отличились Лукас Пратто и Матиас Суарес.

"Ривер Плейт" – "Атлетико Паранаэнсе" – 3:0
Голы: Фернандес (65),Пратто (90+1), Суарес (90+5)
Первый матч: 0:1

Отметим, что в составе "Ривер Плейт" выступает арендованный у львовских "Карпат" колумбиец Хорхе Карраскаль, но весь матч он провел на лавке запасных.

В минувшем сезоне бразильский "Атлетико Паранаэнсе" выиграл Южноамериканский кубок, победив в серии пенальти аргентинский "Хуниор".

"Ривер Плейт" стал обладателем Кубка Либертадорес, взяв верх над принципиальными соперниками из "Боки Хуниорс". Это был первый аргентинский финал в истории турнира. Также "Ривер Плейт" завоевал бронзовые медали клубного чемпионата мира.

Ранее мы писали, что тренеру "Ривер Плейт" установят самый большой футбольный памятник в мире. Руководство клуба попросило болельщиков поучаствовать в сборе средств на памятник.

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Тег суперкубок, Ривер Плейт, Атлетико Паранаэнсэ

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