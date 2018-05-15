Роберто Манчини стал главным тренером сборной Италии

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини возглавил сборную Италии, сообщается на странице Итальянской федерации футбола (FIGC) в Twitter.

Отмечается, что Манчини будет представлен в качестве главного тренера сборной Италии во вторник.

Руководство "Зенита" в воскресенье объявило, что договорилось о досрочном расторжении контракта с Манчини. По данным СМИ, 53-летний тренер подпишет контракт с FIGC на два года и будет получать два миллиона евро в год. Под руководством Манчини "Зенит" занял пятое место в чемпионате России и дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

В ноябре 2017 года Джанпьеро Вентура покинул пост главного тренера сборной Италии после невыхода команды на чемпионат мира-2018. В стыковых поединках итальянцы проиграли шведской сборной.

Напомним, что 10 октября сборная Украины в гостях сыграет товарищеский матч с командой Италии. Город проведения матча пока не назван.

В Лиге наций сборная Италии в дивизионе А попала в одну группу с командами Португалии и Польши.