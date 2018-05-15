Роберто Манчини стал главным тренером сборной Италии

Сегодня, 10:19

Последним клубом тренера был питерский "Зенит"

Роберто Манчини. Фото AFP
Роберто Манчини. Фото AFP

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини возглавил сборную Италии, сообщается на странице Итальянской федерации футбола (FIGC) в Twitter.

Отмечается, что Манчини будет представлен в качестве главного тренера сборной Италии во вторник.

Руководство "Зенита" в воскресенье объявило, что договорилось о досрочном расторжении контракта с Манчини. По данным СМИ, 53-летний тренер подпишет контракт с FIGC на два года и будет получать два миллиона евро в год. Под руководством Манчини "Зенит" занял пятое место в чемпионате России и дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

В ноябре 2017 года Джанпьеро Вентура покинул пост главного тренера сборной Италии после невыхода команды на чемпионат мира-2018. В стыковых поединках итальянцы проиграли шведской сборной.

Напомним, что 10 октября сборная Украины в гостях сыграет товарищеский матч с командой Италии. Город проведения матча пока не назван.

В Лиге наций сборная Италии в дивизионе А попала в одну группу с командами Португалии и Польши.
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Р-спорт

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