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Роботы вместо арбитров: ФИФА готовит революционные изменения в футболе

25 августа, 18:01

У ФИФА уже есть департамент, который проводит исследования в этом направлении

В будущем вместо лайнсменов на матчах будут работать роботы

В будущем вместо лайнсменов на матчах будут работать роботы / Фото: AFP

ФИФА задумывается о том, чтобы в будущем заменить футбольных лайнсменов роботами. Как известно, президент ФИФА Джанни Инфантино является горячим сторонником системы видеопомощи арбитрам (VAR), и именно при нем современные технологии получили широкое распространение в футболе.

В данный момент подразделение ФИФА, отвечающее за VAR, работает над дальнейшим снижением человеческого фактора при принятии судейских решений. Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, в будущем арбитр с флажком на линии может уйти в историю, уступив свое место роботу.

"У ФИФА уже есть департамент, который проводит такого рода исследования. Заменят ли они полностью ассистентов рефери на камеры и компьютеры, которые будут определять офсайды и вбросы аута? Однажды это может произойти", – цитирует своего инсайдера издание.

Ранее мы писали, что лидер атак "Ливерпуля" Мохамед Салах против VAR: "Я принимаю футбол с судейскими ошибками. Это позволяет ему быть захватывающим". Египетский футболист против системы, но уверен, что с ней увеличится количество зафиксированных нарушений против него.

Как арбитр и VAR украли победу у "Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов:

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футбол арбитр ФИФА

Источник: fapl.ru

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