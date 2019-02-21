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"Рома" планирует увести тренера у "Челси": Сарри предложили вернуться в Италию летом

Сегодня, 12:55

Итальянский тренер может в скором времени покинуть лондонский клуб

Маурицио Сарри
Маурицио Сарри. Фото: AFP
"Рома" планирует увести тренера у "Челси": Сарри предложили вернуться в Италию летом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e83/472/5c6e8347298a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e83/472/5c6e8347298a7.jpg Футбол Итальянский тренер может в скором времени покинуть лондонский клуб

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри, который рискует лишиться своего поста в ближайшее время, может летом вернуться к работе на родине. Как сообщает Goal.com со ссылкой на La Repubblica, в услугах специалиста заинтересована "Рома". Руководство "волков" рассматривает увольнение нынешнего наставника Эусебио Ди Франческо, под руководством которого команда демонстрирует не лучшие результаты в этом сезоне.

По информации источника, советник президента "Ромы" Джеймса Паллотты уже дважды связывался с Сарри по телефону, а также успел провести с ним встречу в Лондоне, где предложил ему перебраться в итальянский клуб летом.

Ранее сообщалось, что "Челси" рассматривает в качестве замены Сарри бывшего главного тренера "Реала" Зинедина Зидана и наставника "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда, который также является легендой лондонского клуба. Также в СМИ Появились слухи о приглашении в команду Джанфранко Дзолы.

Ранее мы писали, что "Милан" уволит главного тренера Дженнаро Гаттузо, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов.

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Тег чемпионат Англии, чемпионат Италии, Челси Лондон, Рома Италия, Маурицио Сарри

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