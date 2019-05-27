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Роман Безус: После отдыха с семьями работаем с хорошим настроением

27 мая, 16:38

Полузащитник сборной Украины рассказал о подготовке к отборочным матчам Евро-2020

Безус на тренировке играет теннисбол
Безус на тренировке играет теннисбол. Фото: ФФУ

Сборная Украины по футболу продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы.с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня). Сегодня в национальную команду был вызван голкипер "Александрии" Юрий Панькив. А легионер бельгийского "Гента" Роман Безус поделился впечатлениями от работы на сборе, где с основным составом занимается и молодежь.

"Атмосфера в сборной, как всегда, великолепна. Мы отдохнули четыре-пять дней семьями и сейчас с положительными эмоциями и хорошим настроением работаем. Еще и погода солнечная, поэтому ощущение усталости почти нет. Молодые стремятся показать себя, выкладываясь на все сто на тренировках. Думаю, немного волнуются, но все будет хорошо. Если они уже сейчас играют в "молодежке", то у всех есть шанс получить приглашение в национальную сборную. У нас же впереди два важных матча, и мы уже понемногу начинаем работать над структурой игры", – признался Безус.

Напомним, что на днях главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав на матчи с Сербией и Люксембургом.

В марте сборная Украины в гостях играла с Люксембургом и вырвала победу в компенсированное время благодаря автоголу. Сейчас наша команда занимает первое место в турнирной таблице группы B.

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Тег футбол, Сборная Украины, Роман Безус

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Источник:

ФФУ

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