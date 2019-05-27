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В сборную Украины вызван 34-летний дебютант

27 мая, 13:00

Панькив заменил в национальной команде травмированного Бойко

Юрий Панькив
Юрий Панькив. Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

В связи с повреждением Дениса Бойко главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав команды голкипера "Александрии" Юрия Панькива. Для 34-летнего вратаря это дебютный вызов в главную команду страны. На данный момент в биографии Панькива есть одна игра в составе юношеской сборной U-16 в 2001 году. Ране мы писали, что Коноплянка предупредил сборные Сербии и Люксембурга.

Юрий прибудет в расположение сине-желтые 1 июня вместе с другими игроками отечественной Премьер-лиги.

Отметим, что еще один голкипер сборной Украины Андрей Лунин сейчас находится в расположении команды U-20, которая участвует в чемпионате мира среди молодежных команд в Польше. В первом матч на турнире Украины обыграла США со счетом 2:1. Сегодня наша команда встретится с Катаром, начало матча – в 19:00.

Напомним, что на днях главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав на матчи с Сербией и Люксембургом.

В марте сборная Украины в гостях играла с Люксембургом и вырвала победу в компенсированное время благодаря автоголу. Сейчас наша команда занимает первое место в турнирной таблице группы B.

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Тег Сборная Украины, Юрий Панькив

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