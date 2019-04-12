Роман Зозуля против испанского депутата: на сторону украинца стали клуб и ассоциация футболистов
"Альбасете" и ассоциация испанских футболистов готовы предоставить украинскому игроку юридическую поддержку для защиты своих прав
Клуб испанского второго дивизиона "Альбасете" стал на защиту украинского нападающего Романа Зозули после критических высказываний в его адрес лидера местной левопопулистской партии "Подемос" Пабло Иглесиаса. Депутат вспомнил историю с бойкотом фанатами "Райо Вальекано" перехода футболиста два года назад и обозвал украинца нацистом и расистом. Клуб украинца "Альбасете" выступил с официальным заявлением, в котором заявил об абсолютной поддержке Зозули после скандального интервью политика.
"Совет директоров и вся семья "Альбасете" хотят выразить единодушную поддержку Роману Зозуле, чье поведение за эти 20 месяцев в клубе стало настоящим примером для всех и в раздевалке, и в поддержке социальных проектов, которые продвигает наш фонд с целью создания более справедливого и более равноправного общества с помощью спорта".
Кроме того, представители "Альбасете" заверили, что предоставят Зозуле юридические услуги, если он захочет законно защитить свои честь и достоинство, гарантированные испанской конституцией. Как сообщил агент форварда Владимир Кузьменко, украинский футболист намерен подать в суд на Пабло Иглесиаса.
Интересно, что на сторону украинца стали и испанские СМИ. В частности, издание Marca, будто издеваясь над политиком, отметило, что когда Иглесиас обвиняет Зозулю в поддержке расистских идеологий, очевидно, не знает, что "каким-то чудом" лучшим другом украинца в раздевалке Альбасете является Жереми Бела – французский темнокожий футболист. Кроме того, сообщества "Альбасете" в социальных сетях буквально кипят от сообщений фанатов в поддержку форварда. Сам Роман Зозуля редко общается с испанской прессой, а политические темы старается обходить.
Кроме этого, ассоциация испанских футболистов (AFE) встала на сторону нашего игрока и выступила с заявлением относительно высказываний политика:
- AFE хочет полностью поддержать игрока "Альбасете" Романа Зозулю
- Мы хотим самым решительным образом осудить некоторые проявления, которые мы считаем неудачными в правовом государстве, в котором мы находимся
- Наша ассоциация в распоряжении Романа Зозули. Мы готовы защищать его права, чтобы вы могли свободно осуществлять свою профессиональную деятельность, не отвлекаясь от занятий футболом
Напомним, что в январе Роман Зозуля спас футболиста "Альбасете", не дав тому потерять сознание после столкновения с другим игроком. Как сообщает испанское издание 5maseldescuento.es, в то время, когда все игроки "Альбасете" больше думали о наказании для соперника, именно украинец кинулся на помощь своему товарищу. На тренировке на следующий день после инцидента Рей Манай сказал Зозуле: "Ты спас меня!".
Напомним, что украинский форвард в начале ноября получил почетную награду. Роман Зозуля стал лучшим футболистом "Альбасете" прошлого сезона.
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