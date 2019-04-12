Роман Зозуля против испанского депутата: на сторону украинца стали клуб и ассоциация футболистов

"Альбасете" и ассоциация испанских футболистов готовы предоставить украинскому игроку юридическую поддержку для защиты своих прав

"Альбасете" встал на защиту Романа Зозули. Фото albacetebalompie.es.

Клуб испанского второго дивизиона "Альбасете" стал на защиту украинского нападающего Романа Зозули после критических высказываний в его адрес лидера местной левопопулистской партии "Подемос" Пабло Иглесиаса. Депутат вспомнил историю с бойкотом фанатами "Райо Вальекано" перехода футболиста два года назад и обозвал украинца нацистом и расистом. Клуб украинца "Альбасете" выступил с официальным заявлением, в котором заявил об абсолютной поддержке Зозули после скандального интервью политика.

"Совет директоров и вся семья "Альбасете" хотят выразить единодушную поддержку Роману Зозуле, чье поведение за эти 20 месяцев в клубе стало настоящим примером для всех и в раздевалке, и в поддержке социальных проектов, которые продвигает наш фонд с целью создания более справедливого и более равноправного общества с помощью спорта".

Кроме того, представители "Альбасете" заверили, что предоставят Зозуле юридические услуги, если он захочет законно защитить свои честь и достоинство, гарантированные испанской конституцией. Как сообщил агент форварда Владимир Кузьменко, украинский футболист намерен подать в суд на Пабло Иглесиаса.

Интересно, что на сторону украинца стали и испанские СМИ. В частности, издание Marca, будто издеваясь над политиком, отметило, что когда Иглесиас обвиняет Зозулю в поддержке расистских идеологий, очевидно, не знает, что "каким-то чудом" лучшим другом украинца в раздевалке Альбасете является Жереми Бела – французский темнокожий футболист. Кроме того, сообщества "Альбасете" в социальных сетях буквально кипят от сообщений фанатов в поддержку форварда. Сам Роман Зозуля редко общается с испанской прессой, а политические темы старается обходить.

Кроме этого, ассоциация испанских футболистов (AFE) встала на сторону нашего игрока и выступила с заявлением относительно высказываний политика:

AFE хочет полностью поддержать игрока "Альбасете" Романа Зозулю Мы хотим самым решительным образом осудить некоторые проявления, которые мы считаем неудачными в правовом государстве, в котором мы находимся Наша ассоциация в распоряжении Романа Зозули. Мы готовы защищать его права, чтобы вы могли свободно осуществлять свою профессиональную деятельность, не отвлекаясь от занятий футболом

Напомним, что в январе Роман Зозуля спас футболиста "Альбасете", не дав тому потерять сознание после столкновения с другим игроком. Как сообщает испанское издание 5maseldescuento.es, в то время, когда все игроки "Альбасете" больше думали о наказании для соперника, именно украинец кинулся на помощь своему товарищу. На тренировке на следующий день после инцидента Рей Манай сказал Зозуле: "Ты спас меня!".

Напомним, что украинский форвард в начале ноября получил почетную награду. Роман Зозуля стал лучшим футболистом "Альбасете" прошлого сезона.

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Источники: Обозреватель , Сегодня|Спорт , Футбол 24 Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.