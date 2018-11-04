Почет и слава: Зозуля в Испании получил приз лучшему игроку сезона

Культурная ассоциация Альбасете в Мадриде сегодня вручила престижную премию Trofeo Garra украинскому нападающему Роману Зозуле, который таким образом был признан самым ценным игроком "Альбасете" в сезоне-2017/2018. Напомним, что в прошлом сезоне форвард официально заявил о приостановлении выступлений за сборную Украины и сосредоточился на повышении объема игровой практики в клубе. В итоге в 30 матчах он забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Trofeo Garra вручается уже 33 года, но впервые награда нашла героя не в Мадриде, где базируется ассоциация, а в самом Альбасете – в одном из казино города. Приз вручал глава ассоциации Патрисио Морчильо в компании с Виктором Варелом – вице-президентом и главным исполнительным директором "Альбасете".

"Он выполнил все три требования, – пояснил Морчильо. – Во-первых, он – лучший в проекте Альба, всегда защищал эмблему и болельщиком своего клуба. Во-вторых, он демонстрировал мужество в каждой игре. В-третьих, он был самым ценным игроком сезона".

В пятницу, 2 ноября, Зозуля забил свой третий гол в текущем сезоне за испанский "Альбасете" – эффектным ударом в падении через себя.

Этим голом Роман прервал сухую серию, которая насчитывала 524 минуты, в предыдущий раз Зозуля забивал 17 сентября.